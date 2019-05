DIRETTA Acqua e Sapone Italservice | risultato finale 7-2 | | dominio abruzzese!

La firma dell’acqua sull’asteroide Itokawa : la prima misurazione DIRETTA : La ricerca dell’origine dell’acqua nei corpi celesti del Sistema Solare è tra gli obiettivi principali di molte tra le ultime missioni spaziali. L’ultima scoperta – riporta Global Science – ha come protagonista una serie di frammenti dell’asteroide Itokawa, raggiunto dalla prima delle due sonde Hayabusa nel 2005. Sui campioni recuperati dalla missione sample return sono state effettuate delle analisi che hanno permesso di individuare ...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Guangzhou in DIRETTA streaming : 28 aprile - Gabriele Detti vuole vincere! Torna in acqua Fabio Scozzoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della seconda giornata della tappa di apertura delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Guanzhou in Cina. Per assistere alle gare basta cliccare sul video qui sotto: OA Sport, trasmetterà ogni minuto dei sei eventi in DIRETTA, gratuitamente e le gare potranno essere seguite anche con differite e con la formula on demand sul sito di Irc Sport Tv. Il commento tecnico è affidato alla quattro ...

Pepsi sta progettando una stazione di acqua frizzante per preparare bevande DIRETTAmente a casa : Pepsi, dopo aver acquistato ad agosto del 2018 la società SodaStream, starebbe pensando di realizzare una nuova stazione che consentirà di preparare numerose bevande. Nata nel 1903, SodaStream è una società che si occupa principalmente della produzione di macchinari che consentono ai consumatori di preparare delle bevande. Nel 1998, la fusione con Soda-Club ha introdotto una […] L'articolo Pepsi sta progettando una stazione di acqua ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : 2 aprile - Detti in finale sul velluto nei 400. In acqua Cusinato e Quadarella! Orsi dà forfait : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto 2019. Nella piscina romagnola ci aspettiamo grandi emozioni con alcuni dei campioni della nostra selezione, motivati a centrare il bersaglio grosso e ad ottenere tempi importanti per i prossimi Mondiali in Corea del Sud (21-28 luglio). Vedremo all’opera, tra gli altri, Gabriele Detti, Simona Quadarella ed Ilaria Cusinato. Il toscano, superati ...

