Al voto tra opposti allarmismi

LAVORO E POLITICA/ Cosa c'entra il voto delle europee con l'occupazione? : Le elezioni europee hanno dei riflessi importanti anche sul mondo produttivo e quindi anche sulle prospettive occupazionali

Amministrative Emilia-Romagna - da Ferrara a Modena : i 5 capoluoghi rossi al voto che temono l’avanzata della Lega : L’Emilia-Romagna “rossa” trema in vista delle Amministrative del 26 maggio, quando andranno al voto i cittadini di cinque capoluoghi davvero strategici: Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì e Cesena. Le coalizioni di centrosinistra dovranno riuscire nell’ardua impresa, dopo la disfatta delle ultime politiche in Emilia-Romagna, di arginare l’ondata verde della Lega che, il 4 marzo scorso, ha ottenuto il 19,2% da ...

Pier Luigi Bersani : “No a voto subito se cade il governo - la sinistra dialoghi con il M5S” : Pier Luigi Bersani, a differenza del segretario del Pd Nicola Zingaretti, non è favorevole ad elezioni anticipate, nel caso cadesse il governo: "Rischiano di ingessare ancora di più la situazione, prima di votare serve un chiarimento nel M5s, si deve mettere in moto almeno un'ipotesi di alternativa".Continua a leggere

Governo - Bersani : “Se cade - no al voto. Sinistra discuta con il M5s”. Di Maio : “Parte Lega ha nostalgia di Berlusconi” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a giurarsi fedeltà “per altri quattro anni“, come dice il leader della Lega intervistato dal Corriere della Sera e promettono che dopo le Europee la situazione tornerà alla normalità. Ma intanto non risparmiano nuove frecciate uno nei confronti dell’altro. “Io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi“, dice Di Maio parlando a Radio Anch’io. Mentre ...

Piemonte - promozioni e aumenti al 30% dei dipendenti due mesi prima del voto : ‘Piazzate persone fedeli in posti strategici’ : Una serie di “promozioni” a quasi un terzo dei dipendenti, con un aumento dello stipendio non irrilevante, approvate poco prima del voto. A pochi mesi dalle eventuali future nomine dei nuovi direttori generali della Regione Piemonte, e da un possibile spoils system, viene rinnovato il personale nelle posizioni apicali. Ma almeno la metà del punteggio necessario per queste “promozioni”, viene assegnato da quei dirigenti che potrebbero ...

Il voto tra bolla e realtà : La bolla liberale s’è ritrovata lunedì sera a Milano, all’auditorium Mahler, stretta stretta, in piedi, per terra, tutto esaurito, gente che non è riuscita a entrare, un calore spontaneo, quasi liberatorio: vogliamo applaudire noi, questa volta. Sul palco, nell’ordine, Carlo Calenda, Caterina Avanza

Le Baltiche al voto europeo : tra l'atlantismo e l'influenza russa si fanno largo i sovranisti : Strette tra il convinto atlantismo e le ambizioni sopite di Mosca, le Repubbliche Baltiche si avvicinano al voto europeo del 26 maggio facendo i conti con l’ondata sovranista che non ha risparmiato nemmeno l’estremo est dell’Ue. Dovranno eleggere 25 dei 751 eurodeputati Parlamento Ue. Lettonia.La Lettonia merita un occhio di riguardo. Lettone è infatti l’ex premier e oggi vicepresidente uscente della ...

Europee - l’odissea alle urne di milioni di disabili : tra barriere e poca assistenza. “Diritto di voto negato per 800mila” : barriere, scale, urne anguste, mancanza del voto assistito e di schede elettorali ad hoc. È l’odissea che milioni di disabili in tutta Ue si apprestano a vivere alle elezioni Europee del prossimo 26 maggio. Di più, perché a circa 800mila persone con disabilità intellettive verrà negato il diritto di voto, a causa delle norme nazionali in vigore in 16 Stati membri, tra cui non c’è l’Italia. Lo denuncia il Comitato economico e ...

Australia al voto rinnova Parlamento : 05.26 Seggi aperti in Australia per le elezioni legislative triennali. Circa 16,5 mln eleggeranno i membri della Camera dei Rappresentanti (151) e metà dei membri del Senato (40 su 76 seggi). Nel 2016 vinse il centro destra ma ora la partita sembra aperta tra la coalizione Liberale-nazionale guidata dall'attuale premier Scott Morrison e il partito laburista guidato da Bill Shorten. Gli ultimi sondaggi indicano in marginale vantaggio, i ...

Giorgia Meloni - rivoluzione nel centrodestra : "Fratelli d'Italia pronta ad allargare i confini dopo il voto" : "dopo le elezioni del 26 maggio pensiamo di poter allargare ulteriormente i confini di Fratelli d'Italia, anche mettendo in discussione tutto quello che abbiamo costruito. Non penso che si possa trattare Fratelli d'Italia, nell'eventuale costruzione di qualcos'altro, come una delle parti in causa: è

Elezioni in Australia : la lotta al cambiamento climatico potrebbe decidere il voto : La lotta al cambiamento climatico potrebbe rivestire una importanza particolare nelle Elezioni Australiane in programma domani, al punto da determinare il risultato finale. Con l’estate torrida da poco conclusa del 2019 e il record di eventi meteo estremi, molti elettori che fra poche ore si preparano a scegliere il prossimo primo ministro e a rinnovare parlamento vogliono un cambiamento. Secondo un recente sondaggio, gli Australiani non ...

Lettera di Bruxelles dopo il voto Salvini : "Stracceremo i vincoli Ue" : Preoccupazione e cautela. Sono questi i due 'sentimenti' che in questa fase coesistono a livello europeo sull'Italia. Vale per la Commissione come vale per i ministri finanziari dell'Eurogruppo. Dalla riunione di oggi dell'Ecofin (a 28), non sono emerse novita' ne' nuove indicazioni o moniti al governo italiano. Secondo quanto risulta la richiesta formale al Tesoro di chiarire i punti di vista italiani sulle ...

Alessandra Ghisleri punta il dito contro la magistratura : "Come alterano il voto alle Europee" : "A differenza degli ultimi sondaggi ci sono delle alterazioni. Dalla magistratura arrivano notizie che alterano l'affluenza al voto". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, parte dagli ultimi arresti e inchieste in Lombardia e dalle tensioni nella maggioranza Lega-M5

Giorgia Meloni a Leggo - l'intervista integrale : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambia : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...