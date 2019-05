Sciacalli rubano ricordi e doni dalla la tomba di Daniele | 16enne morto a Corinaldo La

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Unaadornata diper un ragazzo di 16 anni viene presa di mira dagliche hanno rubato tutto. La madre denuncia l’accaduto, amareggiatamancanza di umanità della gente. Accade a Senigallia sulladiPongetti, una delle vittime della strage di, consumatasi presso la discoteca “Lanterna Azzurra” nella notte tra il 7 e l′8 dicembre 2018 durante l’attesa per il concerto del trapper Sfera Ebbasta. Oggi la memoria diè stata offesa dagli: la denuncia è arrivatamamma del ragazzo via Facebook. Sulladel giovane la madre e gli amici avevano portatoe oggetti simbolici, che ricordavano i momenti felici della vita dell’adolescente“Ho sempre pensato e creduto che al mondo ci sia tanta gente malata di testa e che non sappia come impegnare ...

