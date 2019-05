Salmo è in copertina su una rivista di gossip e risponde con una bestemmia su Instagram

Salmo finisce sulla copertina di una rivista di gossip - bestemmia su Instagram : Non gli è piaciuto per nulla di finire sulla prima pagina di una rivista di gossip e così Salmo, giovane big della canzone italiana, in una stories su Instagram si è lasciato andare e ha scritto una bruttissima bestemmia. Il cantautore infatti ha pubblicato un post in cui si vede la copertina del se