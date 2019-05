Notte di dolore per Francesca De André | scoppia in un pianto disperato

caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2019) Non c’è pace perDe Andrè. Nellala ragazza è crollatando in un. A renderla ancora più triste, la decisione presa dal fidanzato Giorgio: ha voluto una pausa di riflessione; decisione, questa, che ha spiazzato la ragazza, considerato che, una settimana prima, le aveva assicurato che era tutto ok e che non era assolutamente geloso di Gennaro Lillio (e non ha fatto solo questa confessione). Barbara d’Urso era rimasta sorpresa dall’estrema calma di Giorgio, fino a che, qualche giorno fa, c’è stato un dietrofront e ora gli sono sorti dei dubbi sulla fidanzata. La sorella l’ha difesa dopo quello che ha detto Giorgio. MaDe Andrè si sente comunque molto male. Lo ha confessato nella, lasciandosi andare a un lungoliberatorio: “Mi sento un mostro. Che vita di m…a. Voglio spegnermi. Che brutta sono”. Se l’è poi presa con Gennaro ...

MolininiN : RT @scastaldi9: #Buonanotte ?? #Paint Tamara de Lempicka Buona notte! Separarsi è un si dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà… - ScrivoArte : RT @scastaldi9: #Buonanotte ?? #Paint Tamara de Lempicka Buona notte! Separarsi è un si dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà… - Miky748 : RT @CristinaAghilar: E se poteste mantenere la meraviglia del vostro cuore dinanzi ai miracoli quotidiani della tua vita, il vostro dolore… -