Incidente allo Zen | muore Giovanni Guarino di 39 anni

Incidente Palermo - scontro tra auto e moto allo Zen : Giovanni muore a 39 anni e lascia 2 figli : È Giovanni Guarino, 39 anni, la vittima dell'Incidente verificatosi oggi allo Zen di Palermo in seguito allo scontro tra una moto e un'auto. Ferita anche la conducente della vettura. I familiari della vittima, che lascia due figli piccoli, si sono radunati all'ingresso dell'ospedale Villa Sofia creando momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Roma - preso lo sciacallo che rubò il portafogli al ciclista morto in un Incidente : È stato individuato il responsabile del furto del portafoglio che era stato rubato alla vittima di un incidente mortale avvenuto a Roma. A rubare il portafoglio all’uomo, travolto e ucciso da un tir mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato un cinquantenne, italiano, fermato a Guidonia dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La sua identificazione è arrivata al termine di una complessa ...

Incidente motociclistico a Ragusa - non ce l'ha fatta Gianni Corallo : Dopo avere lottato per quasi due mesi, è morto a Catania Gianni Corallo, il 26enne Ragusano, rimasto vittima di un Incidente in moto a marzo

Incidente in diretta tv : la pallonata colpisce la giornalista sportiva : 'Nella vita bisogna avere mucha cabeza e un sorriso' . E Monica Benavent , giornalista sportiva spagnola , ha preso il consiglio alla lettera. Ieri sera, infatti, a margine di Valencia-Arsenal , la ...

Il giallo di David - trovato senza vita a Capo Verde : la famiglia non crede all'Incidente : E' un vero e proprio giallo la morte di David Solazzo, il cooperante fiorentino di 31 anni ritrovato senza vita mercoledì 1° maggio nel suo appartamento sull'Isola di Fogo (Capo Verde). Il giovane è morto dissanguato e gli inquirenti propendono per l'incidente domestico: si sarebbe ferito da solo. I genitori e la sorella, però, considerano improbabile questa ipotesi. La morte per dissanguamento David, agronomo esperto, era arrivato sull'isola di ...

Incidente Castelverde Cremona - muore il maresciallo Claudio Magnavacchi : Carpineti, Reggio Emilia,, 3 maggio 2019 - Si schianta in moto contro il guardrail e perde la vita il maresciallo maggiore dei carabinieri, Claudio Magnavacchi , 50 anni, originario della montagna , ...

Incidente hot - Andrea Dal Corso tradito dallo specchio : è nudo : Verrebbe quasi da dire il solito, ennesimo selfie del bell'imprenditore veneto Andrea Dal Corso . Ma, questa volta, qualcosa è andato storto. Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono concessi una ...

Portogallo - a Madeira 29 morti in Incidente ad un bus turistico : L'articolo Portogallo, a Madeira 29 morti in incidente ad un bus turistico proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Incidente in Portogallo : rimossi i detriti del bus precipitato - ipotesi guasto ai freni [GALLERY] : Completata la rimozione dei resti del bus turistico coinvolto eri in un grave Incidente sull’isola di Madeira, in Portogallo: sono almeno 29 i morti, secondo quanto riportato dai media locali. L’autobus era stato noleggiato dall’agenzia di viaggi Travel One. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa dell’Incidente, ma al momento l’ipotesi più accreditata è un guasto meccanico ai freni. Il presidente portoghese ...

Incidente in Portogallo - si ribalta bus turistico a Madeira : 29 morti : Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime dell’Incidente che ha coinvolto un bus turistico, che si è ribaltato ed è precipitato sopra una villetta a Madeira in Portogallo: i morti sarebbero 29 e i feriti, numerosi, sono stati portati nell’ospedale della capitale dell’isola. Sul mezzo viaggiavano oltre 50 persone e si trattava soprattutto di turisti tedeschi. L’autista avrebbe perso il controllo per un ...

Pullman turistico si ribalta dopo un Incidente e finisce in una scarpata - 28 morti in Portogallo : Un Pullman turistico si è ribaltato ed è precipitato in una scarpata sull'isola di Madeira, finendo contro una casa. Lo riferisce l'agenzia di stampa portoghese Lusa. Il bilancio dell'incidente è ...

Grave Incidente in Portogallo : si ribalta bus turistico a Madeira - 28 morti : Almeno 28 persone sono morte nell'incidente che ha coinvolto un bus turistico nell'isola di Madeira, in Portogallo. Lo rende noto la tv locale. Diversi anche i feriti, alcuni gi&aGrave; trasferiti in ospedale.L'autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo che &eGrave; precipitato sopra una casa, riferisce il Diario de Noticias de Madeira. Sul posto sono accorse diverse ambulanze.

Parma - Incidente sul lavoro : Massimo - 26 anni - muore travolto da un ballone di fieno : incidente sul lavoro venerdì mattina in un’azienda agricola a Cozzano di Langhirano, paese della provincia di Parma. Un giovane di ventisei anni, Massimo Ruffini, è rimasto travolto da un ballone di fieno mentre stava lavorando. Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei medici del 118 intervenuti sul posto.Continua a leggere

Milano - Incidente sul lavoro : lastra di metallo travolge e uccide due operai : Sono morti schiacciati da una lastra di metallo, mentre lavoravano lungo la massicciata della ferrovia. È accaduto questa mattina, attorno alle 11.30, a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. A perdere la vita, due operai di un cantiere di via Roma, nel comune lombardo. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, i due lavoratori, impegnati nella realizzazione delle paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli, ...