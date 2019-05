I giornalisti del Fatto a Travaglio | sei troppo grillino

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

Ai giornalisti Papa Francesco chiede umiltà nella ricerca della verità : La ricerca della verità richiede umiltà, "chiave di volta" di un giornalista. umiltà che lo aiuta a non "farsi dominare dalla fretta" ma riesce ad accostarsi alla realtà e agli altri con "l'atteggiamento della comprensione". Cosi' Papa Francesco si rivolge ai giornalisti dell'Associazione della stampa estera ricevuti in udienza. "Ognuno di noi sa quanto sia difficile e quanta umiltà richieda la ricerca della verità. E quanto ...

Audio e testo di Maradona y Pelé dei Thegiornalisti - nuovo singolo per l’estate prima del Circo Massimo : Maradona y Pelé dei Thegiornalisti arriva a qualche mese dal concerto al Circo Massimo di Roma. Il nuovo singolo è anche rilasciato in tempo per l'estate, con il ritmo tipico della bella stagione tra sonorità tropical e pop. Il ritmo non tradisce la scrittura di Tommaso Paradiso ormai diventata riconoscibile. Negli anni, il leader del gruppo è diventato anche autore per altri artisti, da Gianni Morandi a Noemi, ma la sua attività con il ...

Thegiornalisti re dell'estate con "Maradona y Pelè" e il primo film : I Thegiornalisti tornano il 16 maggio con una nuova hit estiva, intitolata Maradona y Pelé. Tra pop e sonorità tropical, il brano ufficializza il passaggio dei tre alla Universal/Island, dopo la lunga esperienza della band con Carosello Records. “Il passaggio ad una major non cambierà niente - ha spiegato Tommaso Paradiso - non cambierà il mio modo di scrivere. Qualcosa doveva cambiare, perché tutto ...

Thegiornalisti annunciano l’uscita della nuova canzone “Maradona y Pelé” : In arrivo venerdì 17 maggio The post Thegiornalisti annunciano l’uscita della nuova canzone “Maradona y Pelé” appeared first on News Mtv Italia.

Matteo Salvini - rivolta dei giornalisti del Tg1 contro il leghista : "Nessuno spazio alle fesserie" : Anche la redazione del Tg1 ha protestato con Matteo Salvini, dopo il commento del ministro dell'Interno che aveva criticato i telegiornali delle 20 che "raccontano solo fesserie". Già in serata, il leader della Lega aveva incassato la dura reazione del direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che in dir

Cosenza -“Istituzioni Europee e Meccanismi di Voto. Il Ruolo dell’Informazione”.Due grandi Temi - con Relatori di spicco - discussi in un Corso di Formazione per giornalisti. : Questo il Significato del riuscito Evento Professionale (rivolto ad Operatori dell’Informazione), svoltosi presso il Salone degli Specchi della Provincia di

Roma - “elemosiniere del Papa riallaccia corrente a palazzo occupato”. Il portavoce dello stabile : “Esagerazione giornalistica” : Dopo cinque giorni al buio, è tornata la luce nel palazzo al numero 55 di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Nell’edificio occupato vivono “450 persone di tutte le nazionalità, tra i quali 98 minori, alcuni in gravi condizioni di salute”, riferisce Andrea Alzetta, portavoce di Spin Time Labs, l’associazione legata al condominio. La corrente elettrica era stata staccata dall’azienda Hera per morosità. A ...

Le voci del convegno dei Terrapiattisti - dove ci sono più giornalisti che sostenitori : "Le teorie sulla terra piatta mi hanno sempre affascinato. Mi piace andare contro corrente, contro tesi preconfezionate che il sistema ci propina". Al collo porta un ciondolo di cuoio realizzato con le sue mani e che raffigura la terra come piatta: lei è Eliana Urbano Raimondi, una ragazza di 24 anni laureata in didattica dell'arte e curatrice di mostre che ha scelto di trascorrere la domenica al convegno dei Terrapiattisti che si svolge stamane ...

Myanmar rilascia i giornalisti della Reuters vincitori del premio Pulitzer : Wa Lone e Kyaw Soe Oo al momento del loro arresto Dopo oltre 500 giorni dietro le sbarre, due giornalisti della Reuters condannati per aver violato l’ “Official Secrets Act” del Myanmar sono stati rilasciati dal carcere. I due uomini, Wa Lone, 33 anni, e Kyaw Soe Oo, 29 anni, sono stati perdonati dal presidente Win Myint. Sono stati perdonati come parte del costume di amnistia di Capodanno in cui migliaia di persone sono state ...

Liberi i due giornalisti della Reuters in carcere in Myanmar da 500 giorni : Sono stati liberati questa mattina i due giornalisti dell'agenzia Reuters che stavano scontando sette anni di reclusione per violazione della norma sulla segretezza degli atti ufficiali a Myanmar . I ...

Giornata mondiale della libertà di stampa - il presidente Mattarella : “Sostenere i giornalisti minacciati” : Nell’ultimo anno ne sono stati uccisi 88, 250 quelli arrestati. Tra il 2012 e al 2016, invece, sono 530 quelli assassinati. È praticamente una strage quella che colpisce in tutto il mondo i giornalisti. I numeri di questa mattanza sono stati aggiornati e diffusi in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. “Le istituzioni della Repubblica e la società civile hanno il dovere di sostenerli e non lasciarli soli”, ...