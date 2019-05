George Clooney | Mentre giravo Catch-22 ho avuto un incidente in moto | pensavo di

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Sono andato a sbattere con la. È stato un momento molto divertente. Ho imparato che, purtroppo, non posso volare. È una lezione che ho imparato molto bene”.racconta la sua ultima fatica, la serie22, girata anche in Italia tra Roma e la Sardegna. L’in- racconta a The Hollywood Reporter - è stata tra i momenti più divertenti della sua ultima visita italiana.“Il casco si è spaccato a metà, le scarpe mi sono volate via. Ho fatto proprio un bel botto - racconta l’attore e regista - Ho distrutto il parabrezza con la testa, e poi ho pensato: ‘Ok, bene, il mio collo funziona ancora’. Se avessinove vite, me le sarei giocate tutte insieme. Lascerò perdere leper un po’.di morire”.La miniserie in sei puntate è ...

