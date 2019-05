Elezioni | Salvini è ovunque e ora suoi post anti-migranti raggiungono anche i minorenni

Elezioni Europee - Matteo Salvini è ovunque : dieci interviste tra radio e tv in un giorno : L'agenda di Matteo Salvini nell'ultimo giorno di campagna elettorale è estremamente significativa: dieci interviste programmate tra radio e televisioni, oltre che il solito prevedibile martellamento sui social network. E per sabato e domenica resta la solita incognita: il ministro dell'Interno userà i social network per fare propaganda nonostante il silenzio elettorale?

Elezioni comunali Prato 2019 - ho smesso di pensare a quanto prenderà Salvini e ho fatto politica : Ho cominciato questa campagna elettorale all’apice del Salvinismo. Come una moda, il culto del “Capitano” sembrava avesse irrimediabilmente contagiato i più. Da me, a Prato, funziona così per i locali della movida, siccome una città di duecentomila abitanti non ha abbastanza viveur per riempire sempre tutti i locali, allora si gira come gira la moda. Per qualche mese alcuni locali sono completamente pieni ed altri completamente vuoti, poi ...

Elezioni europee 2019 : Salvini “puntiamo al 30% - sento affetto in giro” : Elezioni europee 2019: Salvini “puntiamo al 30%, sento affetto in giro” Lui dice che ai sondaggi crede sempre molto poco. Eppure quelle stesse rilevazioni, su cui ora vige silenzio tombale, lo davano come favorito con ampio margine alle Elezioni europee di domenica 26 maggio. Matteo Salvini lo sa bene e, in linea con la fase zen più volte annunciata, in collegamento con L’Aria che tira non si sbilancia. A Myrta Merlino che gli ...

Salvini toglie ogni dubbio : 'Il governo continua al 100% dopo le Elezioni europee' : Archiviate le elezioni europee, a prescindere da quello che sarà il risultato delle urne, Lega e Movimento 5 Stelle continueranno a governare assieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1. Il titolare del Viminale ha sottolineato: "Il governo continua al 100% dopo le elezioni ed è falso che non ci parliamo più con Luigi Di Maio. Con lui ci ...

Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le Elezioni europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

Matteo Salvini - Nando Pagnoncelli e i sondaggi : "Perché mi ricorda Matteo Renzi". Colpo mortale pre-Elezioni : Campanello d'allarme per Matteo Salvini. A farlo suonare è Nando Pagnoncelli, il sondaggista di Ipsos che intervistato dal Fatto quotidiano dice la sua sulla campagna elettorale dei leader alla vigilia delle elezioni europee di domenica 26 maggio. Il parallelo tra il leader della Lega e Matteo Renzi

Conte e Salvini da Mattarella : dl sicurezza bis e famiglia dopo le Elezioni : "Ho sentito Salvini e Di Maio econvenuto che è complicato tenere un Cdm giovedì o venerdì percui lo abbiamo rinviato alla settimana prossima, nel primogiorno utile", ha detto il presidente del Consiglio

Elezioni Europee 2019 - il candidato del M5S che denuncia : “Salvini mi ha bloccato su Facebook” : Vito Avallone, candidato del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Europee, denuncia un singolare comportamento di quello che sarebbe un suo alleato di governo: "Alcuni giorni fa sono stato bloccato su Facebook dal Ministro Matteo Salvini, non condivido molte delle sue posizioni e mi è capitato diverse volte di commentarlo, per questo motivo sono stato bloccato".Continua a leggere

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Elezioni europee - Matteo Salvini punta al 30 per cento" : "Matteo Salvini conta di raggiungere il 30 per cento alle elezioni europee". Alessandra Ghisleri, fondatrice dell'Istituto di sondaggi Euromedia Research, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, commenta così l'intervista appena rilasciata dal leader della Lega Salvini: "Vuol dire che vuo

Matteo Salvini a L'aria che tira : "Elezioni europee - puntiamo al 30 per cento e se succede..." : "La Lega sarà primo partito? Molto probabilmente sì, ma sul piano interno non cambierà nulla, non chiederò un sottosegretario in più, io mantengo la mia parola". Matteo Salvini, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla anche del voto di domenica 26 maggio per le elezioni europee: "Pun

Elezioni europee - Matteo Salvini : “La Lega sarà tra i primi partiti - ribalteremo le regole europee” : Immigrazione, sicurezza, tasse e dinamiche del governo: questi gli argomenti affrontati da Matteo Salvini, ospite a Mattino Cinque, in vista delle Elezioni europee il prossimo 26 maggio. "Spero che da lunedì si torni a lavorare più serenamente", afferma il ministro dell'Interno, assicurando che i risultati del voto non cambieranno lo scenario politico in Italia.Continua a leggere

Elezioni europee : Salvini - Pd e Berlusconi sono quelli che spendono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

Antonio Tajani a Leggo : «Il governo cadrà dopo le Elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il sorpasso della Meloni su Forza Italia è una barzelletta. Di Maio? Mi ricorda Maduro» : Antonio Tajani ospite nella redazione di Leggo per un Forum sulel elezioni europee. A intervistarlo il direttore Davide Desario. Il presidente del parlamento europeo è candidato con Forza...