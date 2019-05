Barca si ribalta in Cina | almeno 10 morti e 8 dispersi

Maltempo Uganda - si ribalta una Barca con i giocatori di calcio : almeno 9 morti : almeno nove persone sono morte mentre molte altre sono disperse dopo che una barca si è ribaltata in Uganda. Lo riporta la BBc sottolineando che a bordo dell’imbarcazione vi erano almeno 50 persone tra una squadra di calcio ed i suoi fan. L’incidente avvenuto ieri, probabilmente per il Maltempo ed il sovraccarico di persone, nel distretto di Hoima, nella parte occidentale del Paese, non e’ il primo che vede coinvolti ...

Si ribalta Barca con calciatori e tifosi : 15 persone scomparse : Tragedia in Uganda. Una barca che trasportava dei calciatori di una squadra locale e i loro tifosi si è capovolta a causa del forte vento sul Lago Alberto. Circa una quindicina i passeggeri scomparsi, mentre gli altri trentadue sono stati tratti in salvo. “Due corpi sono stati recuperati, mentre almeno 15 passeggeri risultano ancora dispersi“, ha detto alla Dpa il portavoce della polizia Julius Hakiza. “Sospettiamo ...

Il Liverpool ribalta il Barca - in finale vanno i ‘Reds’ : Clamoroso ad Anfield Road. Il Liverpool ribalta lo 0-3 dell'andata ed elimina il Barcellona dalla semifinale di Champions League, qualificandosi per la finale che si disputera' nello stadio Wanda Metropolitano di Madrid sabato primo giugno. E' stata un'impresa con pochi precedenti, quella dei 'Reds' di Jurgen Klopp, che e' maturata fin dai primi minuti di gioco, allorche' il belga Origi ha portato in vantaggio i suoi dopo soli 7'. Privi di due ...

