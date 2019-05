Arsene Wenger pronto a tornare | “mi rivedrete presto…”

Toh chi si rivede! L’annuncio di Arsene Wenger : “Mi rivedrete presto” : Totale egemonia all’Arsenal, più di vent’anni alla guida dei Gunners per un maestro come Arsene Wenger. L’anno scorso ha lasciato, ma non chiude alla possibilità di tornare, come afferma in un’intervista concessa alla BBC. Ecco le sue parole, in cui parla di diversi argomenti. “Adesso sono a un bivio: mi rivedrete presto ma non so se come allenatore. Pensavo di tornare ad allenare presto ma mi è piaciuto ...