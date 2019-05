Traffico Roma del 23-05-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 23 MAGGIOORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNOSOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI. ANORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A VIA NICOLA LOMBARDI, E SULL’AURELIA ANTICA DALLA VIA AURELIA SINO A VIA DI BRAVETTA. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, ...

quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico -Raccordo Anulare code tra Casilina e galleria Appia > interna #luceverde - javert64 : RT @TrastevereRM: ...Quando #indietroneltempo Maggio era il mese dei fiori e delle scorribande per una città ancora non attanagliata dal tr… - mannaci : RT @max20oze: La top 20 delle citta con più traffico dati su #Pornhub #Roma 11^ #milano 15^ via @forbes -