Traffico Roma del 23-05-2019 ore 07 | 30

quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico -Raccordo Anulare code tra Casilina e galleria Appia > interna #luceverde - javert64 : RT @TrastevereRM: ...Quando #indietroneltempo Maggio era il mese dei fiori e delle scorribande per una città ancora non attanagliata dal tr… - mannaci : RT @max20oze: La top 20 delle citta con più traffico dati su #Pornhub #Roma 11^ #milano 15^ via @forbes -
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA LAURENTINA SINO ALL’USCITA E APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA. RESTANO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO. IN TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA CASSIA PER LAVORI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SEMPRE SULLA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E CODE IN ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA CASSIA PER LAVORI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SEMPRE SULLA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E CODE IN ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 17.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA CASSIA, PER LAVORI SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER OLTRE 3 KM TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SULLA STESSA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. CI TROVIAMO ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DIFFICOLTà SULLA CASSIA, CI SONO INCOLONNAMENTI PER CIRCA 3 KM TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO, VI SONO DEI LAVORI. SULLA STESSA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. CI TROVIAMO NEI ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 16.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE; SULLA CASSIA ATTENZIONE, INCOLONNAMENTI PER OLTRE 1 KM TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO, VI SONO DEI LAVORI. SULLA STESSA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ABBASTANZA REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE, CI SONO CODE IN TANGENZIALE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E DA QUI SINO ALL’USCITA PER PONTE DELLE VALLI IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ABBASTANZA REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE, CI SONO CODE IN TANGENZIALE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E DA QUI SINO ALL’USCITA PER PONTE DELLE VALLI IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO DIREZIONE CENTRO RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RISOLTO L’INCIDENTE CHE BLOCCAVA IL Traffico ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO DIREZIONE CENTRO RIAPERTA LA TANGENZIALE EST RISOLTO L’INCIDENTE CHE BLOCCAVA IL Traffico ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA BATTERIA NOMENTANA CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA BATTERIA NOMENTANA CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO; ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO; ...