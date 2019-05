Sentenza Palermo | la decisione della Corte Federale d’Appello | tutte le ipotesi | i

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ennesimo giornoverità in casa. Oggi, alle 14.30, lad’Appello si esprimerà in merito alladel TFN di retrocedere i rosanero in Serie C. Una mazzata per la città e per la neo società, che si stavano preparando alla disputa dei playoff dopo il terzo posto raggiunto nella stagione regolare. Ma cosa potrebbe emergere dopo ladi oggi? Tre lee gli scenari al vaglio. Che elenchiamo di seguito.ribaltata: iltorna in terza posizione e gioca i playoff, annullando difatti le partite finora disputate., questa, a dir la verità assai improbabile, non fosse altro per la numerosa scia di polemiche e ricorsi che si andrebbero a scatenare in una sorta di effetto a catena inimmaginabile.accolta parzialmente: penalizzazione per il, che non giocherebbe i playoff ma rimarrebbe comunque in Serie ...

CalcioNews24 : Palermo con il fiato sospeso: attesa per il verdetto per evitare la Serie C - SalvatoreParis4 : Buongiorno a tutti. Oggi giorno molto importante. RICORRENZA A CAPACI (PA), SENTENZA CALCIO PALERMO. - valerio_tripi : Palermo, oggi la sentenza per la retrocessione in C -