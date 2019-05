Marina: migranti soccorsi dai libici

MediasetTgcom24 : Migranti, Sea Watch: 'Circa 80 su gommone, la Marina non interviene' #migranti - SkyTG24 : #UltimOra Marina Militare: inviato elicottero per gommone in difficoltà. Migranti soccorsi da nave libica #canale50… - MicheleCorvin14 : @RescueMed Tutto è avvenuto nel pieno rispetto delle regole esposte nel piano S.a.R. Ringraziamo la Nostra Marina M… -

Lamilitare italiana interviene con un tweet per rispondere alle accuse di Sea Watch, secondo cui l'unità militare si è disinteressata di un gommone in difficoltà: "Avvistato natante in difficoltà da Ong Colibrì. Nave BetticaMilitare a 80km invia proprio elicottero in zona per supporto. Con elicottero in zona ha constatato avvenuto recuperoda motovedetta libica in zona Sar libica".(Di giovedì 23 maggio 2019)