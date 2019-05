Make up | 7 trucchi per farlo durare tutto il giorno

dilei

(Di giovedì 23 maggio 2019) Per essere a posto dalla mattina alla sera, la regola d’oro è prestare la giusta attenzione allaup routine. Piccoli gesti o accortezze che sembrano superflue, in realtà sono importanti per faril trucco e garantirci sempre un effetto fresco, anche nel bel mezzo della giornata più impegnativa, quando la lista degli impegni è ancora lunga. Il primo passo? Metti in pratica i nostri consigli. Prenditi cura della pelle Un trucco duraturo parte da una pelle in forma e dunque da una impeccabile skincare routine. Non ci stancheremo mai di ripetere quanto sia importante pulire la pelle nel modo giusto rimuovendo ogni traccia di trucco e regalandosi spesso uno scrub delicato. È fondamentale, inoltre, applicare la crema idratante più adatta a te, preceduta da un siero specifico se la tua pelle è matura o ha esigenze specifiche. La dieta per la pelle Cosa c’entra la dieta ...

