L' oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno | seconda sestina | bilancini ' voto 9'

(Di giovedì 23 maggio 2019) L'dal 27al 22019 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo dunque già da subito a mettere in chiaro previsioni, pagelle e classifiche, non prima però di aver dato una breve anteprima sull'andamento generale del periodo. Curiosi di mettere in chiaro come potrebbe essere laper Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Alla risposta unanime, senz'altro affermativa rispondiamo annunciando buone notizie per gli amici Bilancia (9) e per coloro del Sagittario (8). Previsioni abbastanza buone vista la breve distanza dai primi in classifica per lo Scorpione (7) tallonato a poca distanza dall'Acquario (6) e da Pesci (6). Invece si pronostica sotto le attese questo fine mese, ...

