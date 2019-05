ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Cosa fumava il Brucaliffo di Alice nel Paese delle meraviglie per essere così saggio? Non si sa. Adesso però si potrà comprare il classico Lewis Carroll, insieme a undi. Erba e, insieme, in tutte le librerie. Tutto nei box Read&Weed di Plantasia: dentro ogni confezione c’è un libretto con un brano letterario e undi canapa legale in. L’idea è farsi accompagnare nella lettura dagli effetti meditativi e rilassantidroga, e magari provare rispondere al dubbio che ha sempre assillato gli appassionati di Alice nel Paese delle meraviglie. In vendita, tre tipi di canapa (kush, skunk e widow) accompagnati da tre: Il canto dei Lotofagi, tratto dall’Odissea di, che è una delle prime attestazioni dell’uso di droghe nella cultura occidentale; I paradisi artificiali, il capolavoro simbolista e gotico ...

TutteLeNotizie : Libri e cannabis, un grammo in omaggio con i classici della letteratura: da Omero a… - Cascavel47 : Libri e cannabis, un grammo in omaggio con i classici della letteratura: da Omero a Baudelaire… - Fede_CC83 : RT @ModaviOnlus: #Cannabis in omaggio con i libri, MODAVI: 'Non mandate in fumo la cultura' -