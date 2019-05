Austria | madre e gemelle morte di fame a Vienna

ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Auna donna di 45 anni e le sue18enni sonodi. L'agghiacciante esito dell'autopsia e' stato comunicato da un portavoce della poliziaca. I cadaveri erano stati trovati martedi' scorso nel loro appartamento in un condominio nel distretto Floridsdorf. Larisale tra fine marzo e inizio aprile. "L'esame tossicologico non ha rivelato tracce di avvelenamento", hanno precisato gli inquirenti che da subito hanno escluso che si potesse trattare di omicidio.La famiglia, di origine straniera e con un passato di migrazione anche se non e' stato reso noto da quale Paese - scrive il portale news del quotidiano Kurier - era conosciuta dai servizi sociali. Le ragazze - afferma una responsabile - erano "timide e tranquille" con "difficolta' di apprendimento", ma giudicate non bisognose di aiuto. Dall'autunno 2016, con la fine dell'obbligo scolastico, non ...

