Accordo a sorpresa Juve-Guardiola La Borsa festeggia : titolo boom : Clamoroso Accordo fra la Juventus e Pep Guardiola che impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Secondo quanto apprende l'Agi, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e ...

Lazio-Adekanye - firma e sorpresa : Accordo di 4 anni : Adekanye, nell'intervista concessa ad aprile al Corriere dello Sport-Stadio, aveva chiesto un altro pò di tempo prima di annunciare la scelta finale: 'All'ottanta per cento verrò a Roma. Devo ancora ...