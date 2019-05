A Napoli apre il primo hotel libreria

VIDEO – De Rossi-Napoli - De Laurentiis apre : “Lo prenderei subito è un uomo di sport! Magari hanno già venduto la Roma…” : Napoli-De Rossi, clamorosa apertura del presidente Aurelio De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Allegri e la Juve e su De Rossi, a marigne della Race for the Cure: “Allegri? Agnelli è stato molto chiaro. Un po’ di dietrologia ci può sempre essere, ma dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori, il pubblico e la società, ma Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile. La ...

Napoli - agguato all'ospedale dei Pellegrini : uomo con il casco apre il fuoco - ferito 22enne : Paura a Napoli, dove un uomo coperto dal casco ha aperto il fuoco nel cortile dell'ospedale Pellegrini. Gli spari erano rivolti all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto...

Napoli - agguato all'ospedale dei Pellegrini : uomo con il casco apre il fuoco nella notte : Paura a Napoli, dove un uomo coperto dal casco ha aperto il fuoco nel cortile dell'ospedale Pellegrini. Gli spari erano rivolti all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto...

Napoli - agguato allìospedale dei Pellegrini : uomo con il casco apre il fuoco nella notte : Paura a Napoli, dove un uomo coperto dal casco ha aperto il fuoco nel cortile dell'ospedale Pellegrini. Gli spari erano rivolti all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto...

Napoli - restaurato il cancello del Cinquecento del Complesso dell'Annunziata che apre sul rione Forcella : Si riapre a Napoli il cancello del Cinquecento del Complesso dell'Annunziata che affaccia su Forcella. Il restauro è stato finanziato dai Lions ed è frutto della sinergia tra Lions, Comune di Napoli e ...

Napoli - riapre il cancello del '500 del complesso dell'Annunziata : È tornato ad aprirsi il cancello risalente al Cinquecento del complesso dell'Annunziata che apre su Forcella. Il restauro è stato finanziato dai Lions ed è frutto della...

SKY – Trippier apre ad un trasferimento al Napoli - i dettagli : Il Napoli segue con particolare attenzione Trippier del Tottenham: la prima offerta da parte della società di De Laurentiis è stata formulata tra i 15 e i 20 milioni. La squadra di Pochettino chiede 35 milioni, si continuerà a trattare anche perché da parte del giocatore è arrivato il gradimento e l’ingaggio rientra nei parametri. Lo scoglio più grosso potrebbe essere quello della concorrenza del Manchester United: il giocatore, ...

Napoli - insulti razzisti a Koulibaly : l'Arsenal apre un'inchiesta : Il razzismo è una piaga che continua a riproporsi negli stadi di gran parte d'Europa. Un nuovo episodio si è verificato giovedì sera, sulle gradinate dell'Emirates Stadium durante Arsenal - Napoli, ...

Arsenal-Napoli - insulti razzisti contro Koulibaly : il club inglese apre un’inchiesta per individuare il responsabile : Il club inglese ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta per individuare il tifoso che ha insultato Koulibaly nel match di ieri Un nuovo episodio di razzismo nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly. A quanto riporta il quotidiano britannico ‘Guardian’, l’Arsenal, avversario ieri sera degli azzurri nell’andata dei quarti di finale di Europa League, ha aperto una inchiesta per risalire ...

Insulti a Koulibaly durante Arsenal-Napoli. L’Arsenal apre un’indagine : L’Arsenal apre un’indagine contro i suoi tifosi colpevoli di Insulti razzisti a Koulibaly durante il match di ieri sera all’Emirates. La notizia su twitter dal giornali sta Charles Watt che spiega che la società sta analizzando un video di 15 secondi in cui è ripreso il tifoso il questione. “L’Arsenal apre un’indagine dopo un video sui social media che mostra un tifoso che rivolge Insulti razzisti verso ...

Valverde apre al Napoli : 'Ancelotti - che onore!' : Mercato, il Napoli guarda in casa del Real Madrid Tutti i dettagli nell'edizione del Corriere dello Sport-Stadio in edicola Il Napoli vuole Valverde Focus: la scheda di Valverde

Calciomercato Napoli : è sempre più Veretout. E Insigne apre alla cessione : Calciomercato Napoli: è sempre più Veretout. E Insigne apre alla cessione Il Napoli continua ad essere una delle squadre italiane (e non solo) più attive sul mercato, in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I partenopei hanno bisogno di ricostruire e potenziarsi, dopo una stagione nella quale non sono riusciti praticamente mai a tenere il passo della fuggitiva Juventus. Per questo motivo si fanno diversi nomi in ...

Fincantieri apre una scuola a Napoli : Bono e Massolo confermati ai vertici : Giampiero Massolo e Giuseppe Bono sono stati confermati dall'assemblea degli azionisti nelle cariche (triennali) di presidente e amministratore delegato di Fincantieri. Una...

Amazon apre sede a Napoli : si assumeranno 180 figure nei prossimi mesi : Buone notizie per coloro i quali sono alla ricerca di una nuova occupazione nella provincia di Napoli, perché il noto e-commerce online Amazon, che è la più grande Internet company al mondo, è in procinto di aprire un nuovo deposito di smistamento nel comune di Arzano, che servirà per rinforzare e velocizzare ulteriormente il servizio di consegna per i clienti e per i venditori che utilizzano la piattaforma. Secondo quanto riferisce il ...