Una casa per i cani bisognosi | al via la campagna di donazioni Mi affido a te

Trova la sua casa occupata e in ristrutturazione : nel giardino Una betoniera e materiali edili : Torna nella propria casa delle vacanze e la Trova occupata. È accaduto a Martina Franca (Taranto), dove gli agenti del locale commissariato hanno denunciato in stato di libertà un...

Il rogo del migrante con sette identità : brucia Una casa e uccide due donne : Tunisino. Algerino. Marocchino. Il ragazzo con sette identità diverse compare in Emilia a mezzanotte di lunedì. In tasca ha un decreto di espulsione firmato dalla questura di Roma datato 14 maggio 2019. È sdraiato per terra in piazza a Camposanto, un piccolo centro fra campi di fragole e salumifici. Sta male: un uomo lo soccorre e lo porta alla Cro...

Marito compra Una enorme tarantola per tenere lontano la suocera da casa sua : L’aracnofobia, la paura dei ragni, è una fobia comune tra molti individui, ma un uomo di Reddit ha trovato il modo diabolico per sfruttare tale timore a suo vantaggio. I genitori del proprio partner non sono sempre le persone con cui è più facile andare d’accordo, tuttavia quest’uomo ha portato la sua insofferenza verso i genitori di sua moglie a un livello successivo quando ha comprato una tarantola per impedire alla suocera di venire a far ...

Una Vita Anticipazioni 22 maggio 2019 : tragedia a casa Alday : Blanca ha un'emorragia che il dottore non riesce a fermare. La ragazza potrebbe perdere il bambino. Samuel è disperato e pensa che sia una punizione per le sue cattiverie.

Giro d’Italia - tutta la grinta di Viviani : “non me ne torno a casa se prima non vinco Una tappa” : Il corridore della Quick-Step ha parlato in vista delle prossime tappe, sottolineando la sua voglia di tornare a vincere Un successo lo aveva anche conquistato, ma il declassamento dopo lo sprint di Orbetello gli ha tolto quella gioia. Elia Viviani adesso va a caccia del riscatto, sottolineando la sua intenzione di portare a casa una tappa prima di lasciare la Corsa Rosa. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Interrogato dalla Gazzetta ...

Dai maltrattamenti alla rinascita - Una nuova casa per i cani più bisognosi : L’associazione, impegnata da 69 anni a tutelare il benessere degli animali, apre una struttura per cani resi disabili dalla violenza dell’uomo. Accogliere i cani maltrattati in una struttura attrezzata, curarli e riabilitarli in modo che possano essere adottati e amati come meritano. Si chiama “Mi affido a te” il progetto promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane con l’obiettivo di costruire un centro di accoglienza per cani resi ...

Maltempo - frana nel bolognese : crolla Una casa. VIDEO : Maltempo, frana nel bolognese: crolla una casa. VIDEO Intervento dei Vigili del Fuoco a Borgo Tossignano, dove un'abitazione ha collassato in seguito a un movimento del terreno, dopo giorni di forti piogge: le persone che abitavano nella struttura sono state sfollate per tempo senza danni Parole chiave: ...

Giro d’Italia 2019 - Aleksandre Vinokourov : “Fiducia in Miguel Angel Lopez - Una giornata storta non cambia le gerarchie in casa Astana” : La cronometro individuale di San Marino che ha chiuso la prima settimana del Giro d’Italia ha rivoluzionato gli equilibri all’interno del Team Astana. Grazie all’ottima prova disputata ella giornata di ieri, lo spagnolo Pello Bilbao è infatti salito in decima posizione nella classifica generale a 3’32” da Valerio Conti ed è al momento il secondo tra gli uomini in grado di lottare per il successo finale alle spalle ...

Grossa frana fra Borgo Tossignano e Fontanelice - divorata Una casa [VIDEO] : Una Grossa frana si è generata oggi nel bolognese, dove si sono verificate forti e persistenti precipitazioni negli ultimi giorni e in particolare nel corso del week end appena trascorso. Il...

Dramma a Silea - uccide il marito della figlia a fucilate dopo Una lite e si barrica in casa : Omicidio a Silea, in provincia di Treviso: un uomo di 90 anni ha ucciso a fucilate il genero 60enne davanti agli occhi della figlia e della nipote, poi si è barricato in casa. Alla base del delitto ci sarebbe stata una lite tra i due, ma accertamenti sono in corso per stabilire dinamica e movente della tragedia.Continua a leggere

Lo straniero vuole rioccupare casa e minaccia Una donna con acido : Dopo essere entrato all'interno dell'appartamento con la forza, il nordafricano ha minacciato la nuova inquilina con un coltello, dicendo che l'avrebbe anche sfregiata usando dell'acido. E' successo ieri sera a Firenze, dove una donna di 43 anni è stata minacciata da un marocchino. L'uomo pretendeva di rientrare all'interno dell'appartamento che aveva già occupato abusivamente anni prima.-- L'episodio si è verificato in un'abitazione di via ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè verso il disastro : la querelano fuori dalla casa - Una gravissima accusa : Un brand molla Francesca De Andrè e la ex inquilina Mila Suarez la querela. Il Grande Fratello si sta rivelando sempre più rovinoso per la figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio De Andrè. "Buonasera a tutti - scrive su Instagram la marocchina, già definita Belen di Parma - , scusatemi siete davver

GF16 - Francesca De Andrè offesa ancora Una volta da un vip che sta fuori la casa : Grande Fratello, la concorrente che più fa parlare di sè è la De Andrè che sta ricevendo critiche da ogni dove. Questa volta le offese e le critiche arrivano da un altro personaggio televisivo, il padre di Michael Terlizzi Giorni non proprio semplicissimi questi per Michael Terlizziall’interno della casa più spiata dagli italiani. Il motivo? il … Continue reading GF16, Francesca De Andrè offesa ancora una volta da un vip che sta fuori la ...