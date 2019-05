Spoiler U&D | puntata odierna | Pamela chiude definitivamente con Torrese | volano

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Oggi, 22 maggio, su canale 5, a partire dalle 14,45, andrà in onda una nuovadi Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando a quanto anticipato dal portale 'Witty tv', nel corso dell'appuntamento odierno, assisteremo al ritorno in studio diBarretta e Stefano, che racconteranno cosa è successo tra loro dopo la lite avvenuta la settimana scorsa, a seguito della scoperta di alcuni messaggi inviati dal cavaliere a Roberta Di Padua. La furia dicontro il suo (ex) fidanzato, porterà la dama a non perdonare quanto successo e, forse per ripicca, la donna deciderà di tornare nel parterre femminile del programma di Maria Filippi,ndola relazione con Stefano. La Barretta sarà oggetto di pesanti insulti da parte delle altre dame del parterre, anche se probabilmente le gravi ingiurie non verranno mandate in onda nel corso della nuova...

