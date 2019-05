Salvarsi per evitare il disastro | la cessione del Genoa per un futuro diverso

LIVE Italia-Austria hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli Azzurri devono vincere per Salvarsi : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

Umbria - la governatrice indagata vota per Salvarsi | La giunta respinge le dimissioni di Marini : Incassa la fiducia dell'aula, che respinge le dimissioni, ma non quelle del Pd che, secondo fonti del Nazareno, le avrebbe già chiesto un passo indietro

Cnel - Fraccaro : 'Proposta di abolizione arriva in Senato'. Negli ultimi giorni l'ente ha presentato un ddl per Salvarsi : Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro si è rivelato un ente inadeguato agli scopi per cui era stato concepito, ed è ormai superato della dinamiche istituzionali che garantiscono la ...

Cnel - Fraccaro : “Proposta di abolizione arriva in Senato”. Negli ultimi giorni l’ente ha presentato un ddl per Salvarsi : Scampato all’abolizione nel dicembre del 2016 con il fallito referendum costituzionale proposto dal governo Renzi, il Cnel aveva tentato l’autoriforma. Poi di fatto bocciata per incostituzionalità. Il suo destino, in ogni caso, è rimasto lo stesso: sparire. Nonostante Negli ultimi tempi il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro qualcosa abbia prodotto: almeno due proposte di legge, diverse iniziative e report. Nel corso ...

Un paesino si è messo in vendita per Salvarsi. Storia di Esino Lario : Esino Lario non è uno di quei borghi italiani che non hanno mai conquistato le cronache dei giornali: nel 2016 ha ospitato il raduno di Wikipedia e per un po' i riflettori sono stati puntati su questo minuscolo comune di (quasi) 750 abitanti abbarbicato a mille metri di quota sulle prealpi lombarde. Eppure, nonostante la fatua fama, Esino Lario non sembra riuscire a sottrarsi a un destino di lento spopolamento e inesorabile impoverimento. ...

Storia di Esino Lario - il Paese che si è messo in vendita per Salvarsi : Esino Lario non è uno di quei borghi italiani che non hanno mai conquistato le cronache dei giornali: nel 2016 ha ospitato il raduno di Wikipedia e per un po' i riflettori sono stati puntati su questo ...

Storia di Esino Lario - il Paese che si è messo in vendita per Salvarsi : Esino Lario non è uno di quei borghi italiani che non hanno mai conquistato le cronache dei giornali: nel 2016 ha ospitato il raduno di Wikipedia e per un po' i riflettori sono stati puntati su questo minuscolo comune di (quasi) 750 abitanti abbarbicato a mille metri di quota sulle prealpi lombarde. Eppure, nonostante la fatua fama, Esino Lario non sembra riuscire a sottrarsi a un destino di lento spopolamento e inesorabile impoverimento. ...

È boom della cosmetica anti-pollution (per Salvarsi la pelle) : La cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa comestica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica anti-inquinamentoLa cosmetica ...