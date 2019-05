Maltempo nel Bergamasco | frana invade strada | famiglie isolate

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : instabilità su tutt’Italia nei prossimi giorni - Maltempo al Centro-Sud nel weekend : Meteo – Ci attende una settimana caratterizzata dall’instabilità su tutta la penisola, in cui si alterneranno bel tempo e cielo sereno, e rovesci e temporali. In particolare, il Centro-Sud arriverà a vivere un altro weekend di maltempo, l’ennesimo in questo mese di maggio abbastanza irriconoscibile sul nostro Paese. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare perl’Italia per dopodomani, giovedì 23 maggio, e ...

Maltempo - frana nel bolognese : crolla una casa. VIDEO : Maltempo, frana nel bolognese: crolla una casa. VIDEO Intervento dei Vigili del Fuoco a Borgo Tossignano, dove un'abitazione ha collassato in seguito a un movimento del terreno, dopo giorni di forti piogge: le persone che abitavano nella struttura sono state sfollate per tempo senza danni Parole chiave: ...

Maltempo : Coldiretti Padova - allagati centinaia di ettari di coltivazioni nella Bassa (3) : (AdnKronos) - A proposito di assicurazioni, Condifesa Padova, il consorzio che si occupa della difesa delle colture dagli eventi atmosferici, ricorda che le aziende hanno ancora la possibilità di attivare questa forma di tutela. “I termini sono ancora aperti – afferma il presidente di Condifesa Pado

Maltempo : Coldiretti Padova - allagati centinaia di ettari di coltivazioni nella Bassa (2) : (AdnKronos) - “L’acqua sta defluendo abbastanza rapidamente, anche se ci vorrà un po’ di più nelle zone vallive – conferma Massimo Bressan,presidente di Coldiretti Padova, anch’egli alle prese con gli allagamenti nella sua azienda agricola di Santa Margherita d’Adige a Borgo Veneto – ma ci vorranno

Maltempo : Coldiretti Padova - allagati centinaia di ettari di coltivazioni nella Bassa : Padova, 20 mag. (AdnKronos) - Agricoltura a mollo in tutta la provincia, ma è nella Bassa Padovana la situazione più critica di questi giorni. Sono centinaia gli ettari di coltivazioni allagate, Coldiretti Padova sta raccogliendo decine di segnalazioni: a mollo i tunnel con le piantine di angurie, m

Maltempo - nel Bolognese case travolte dal fango : residenti evacuati : Uno smottamento di ingenti dimensioni ha interessato il territorio dei comuni di Fontanelice e Borgo Tossignano

Maltempo - grossa frana nel Bolognese : evacuazioni e sopralluogo in corso [VIDEO] : E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco a Borgo Tossignano (Bologna) per una frana che ha parzialmente interessato un’abitazione: evacuate le persone all’interno della struttura. Si sta eseguendo un sopralluogo aereo in elicottero per monitorare l’area. Diversi gli interventi nel Bolognese, soprattutto nella giornata di ieri, per allagamenti che, a causa della pioggia, hanno interessato scantinati e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : alternanza di bel tempo e instabilità in settimana - Maltempo al Sud nel weekend : Maggio continua all’insegna del maltempo anche nella terza settimana piena del mese sull’Italia. Dopo aver avuto condizioni insolite e tipicamente invernali in tutti i weekend del mese finora, il Sud sembra destinato a vivere un altro fine settimana di maltempo dopo diversi giorni caratterizzati da alternanza di bel tempo e instabilità su tutto il Paese. Maggio, insomma, conferma le sue anomalie anche nella seconda parte del mese. Ecco le ...

Maltempo : nel Bolognese 80 interventi dei Vvf per allagamenti : Sono stati un’ottantina gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bologna, fino intorno all’una di notte, per arginare i danni provocati dal Maltempo in citta’ e in provincia, in particolare nel comune di Castel Guelfo. Cantine e garage allagati, strade coperte di fango, piccoli smottamenti. La situazione, che ha interessato anche la parte collinare della citta’, e’ migliorata gia’ in ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “A rischio la raccolta di miele nel 2019” : Il Maltempo che, nei giorni scorsi, si e’ abbattuto sull’Emilia-Romagna mette in seria difficolta’ l’apicoltura regionale con la “produzione del miele di acacia” sostanzialmente “persa”. A lanciare l’allarme e’ la Coldiretti Emiliano-romagnola secondo cui “l’andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito da un mese di aprile e maggio dal meteo particolarmente ...

Maltempo e agricoltura : crisi nel Materano - vertice in Prefettura : Una riunione presso la Prefettura di Matera è stata dedicata alla situazione dell’agricoltura per esaminare i danni provocati dal Maltempo, a cominciare dall’ultima violenta grandinata del 12 maggio, ed altri aspetti critici quali i costi elevati di produzione che non trovano adeguata remunerazione sul mercato. Il prefetto Demetrio Martino ha incontrato i rappresentanti del Comitato ”Agricoltori Uniti” e il presidente ...

Il Maltempo non da tregua - nel week end ancora freddo pioggia e neve : Roma - E' davvero incredibile quello che sta accadendo sul Mediterraneo centrale in questo tormentato mese di maggio, da almeno 15 giorni aria fredda continua ad affluire dal nord Europa verso l'Italia causando ripetute fasi di maltempo, e pensare che l'inverno e la prima parte della primavera sono stati caratterizzati da una prolungata siccità. Nelle prossime 24 ore si assisterà a un nuovo cambio della guardia, dalle ...

Meteo Italia : Maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...