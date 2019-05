Lazio | prove di intesa con Simone Inzaghi | a giorni l’incontro DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019)ditra il presidente della, Claudio Lotito e il tecnico. Aè infatti previsto un incontro, che addirittura potrebbe avvenire prima della partita di domenica pomeriggio contro il Torino. A quanto apprende l’Adnkronos, si parlerà di futuro, con la proposta di un ritocco dell’ingaggio e di prolungamento del contratto, in scadenza nel 2020, per. Il presidente Lotito è pronto a continuare con l’allenatore vincitore della Coppa Italia, nonostante le voci che lo volevano sulla panchina della Juventus. Come anticipato ieri dalla redazione di CalcioWeb,è tra i candidati ma non è il nome più concreto e questa indiscrezione avvalora ancor di più la tesi. Allenatore Juventus, perchèe Mihajlovic sono in fondo alla lista SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> ...

