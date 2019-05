Inter | Conte sarebbe ad un passo | Marotta starebbe preparando i primi rinforzi

A. Moggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

Inter - per Conte firma imminente : le prime indicazioni - tra queste ci sarebbe Lukaku : Il futuro di Luciano Spalletti sembra segnato. L'Inter, infatti, avrebbe ormai deciso di puntare su Antonio Conte in vista della prossima stagione. L'ex tecnico del Chelsea è in continuo contatto con l'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, e tra i due ci sarebbe già una bozza di accordo per un contratto di tre o quattro anni a oltre otto milioni di euro a stagione. L'attuale allenatore nerazzurro paga una stagione ...

Arrivano conferme da Sky su Conte all'Inter - Milan si avvicina a Sensi del Sassuolo : Ore davvero frenetiche per Milan e Inter. Le due società ancora una volta si giocano tutto in questo finale di stagione. Una delle due Milanesi finirà la stagione con l'accesso alla prossima Champions League, e sappiamo che oltre al grandissimo valore sportivo questo significa molto anche in chiave di bilanci. Una pioggia di milioni pronta a dare fiato alle trombe del mercato estivo. I nerazzurri secondo i rumors sarebbero vicini all'accordo con ...

Inter – Bonolis dalla parte di Spalletti : “Antonio Conte? Ecco quale è la soluzione” : Paolo Bonolis, l’ultima sfida della stagione della sua Inter ed il futuro allenatore nerazzurro: il parere del noto conduttore italiano “Inter-Empoli è una partitaccia, con una squadra che giocherà per la Champions e un’altra per non retrocedere. Teoricamente l’Inter è favorita e dovrebbe farcela“. Lo ha detto il conduttore e tifosissimo dell’Inter, Paolo Bonolis, sulla sfida dell’ultima giornata ...

Inter - Bonolis sponsorizza Conte : “è un grande allenatore” : “C’e’ una squadra che giochera’ per la Champions e un’altra per non retrocedere: teoricamente l’Inter dovrebbe farcela”. Sono le dichiarazioni di Paolo Bonolis in vista della sfida dell’ultima giornata di campionato dell’Inter contro l’Empoli: “L’Empoli ha bei giocatori e un tecnico (Andreazzoli, ndr) che li fa giocare in maniera aggressiva – spiega il ...

Alessandro Moggi a Tiki Taka : “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma se si inserisse la Juventus…” : Il procuratore Alessandro Moggi, presente negli studi di Tiki Taka, ha lanciato un indizio sulla prossima squadra di Antonio Conte: “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma attenzione, perché se si inserisse la Juventus sceglierebbe col cuore. E il cuore lo porterebbe in bianconero”. E Ciro Ferrara rincara la dose: “Se c’è uno spiraglio per tornare alla Juventus, Conte ci va”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME ...

Inter - Bonolis tesse le lodi di Spalletti : “meriterebbe di restare. Conte? Il passato non è importante” : Il conduttore di fede Interista ha sottolineato come preferirebbe la permanenza di Spalletti piuttosto che una sostituzione con Conte “L’Inter mi è sempre piaciuta indipendentemente dalla qualità delle stagioni. Spalletti credo che meriterebbe di continuare avendo a disposizione una rosa più importante di quella che ha avuto fino ad ora. È uscita dal fair play finanziario e questo dovrebbe permettere alla famiglia Suning di ...

Giuseppe Conte piega Matteo Salvini : "Nessuno escluso" - l'Intervento sui migranti e la nota a tarda serata : A tarda sera, da Palazzo Chigi, arriva la stangata per Matteo Salvini e, in misura minore, Luigi Di Maio: "Giuseppe Conte non partecipa alla competizione elettorale e non si lascia certo coinvolgere nella dialettica che la sta caratterizzando", si legge nella nota ufficiale dello staff del premier.

Inter - Conte chiama Barzagli e Oriali sarà il club manager : L’ Inter sta disegnando il futuro. Come riportato oggi dal Corriere della Sera in attesa della fine del campionato, si sta disegnando anche lo staff che lavorerà con Antonio Conte. Il nuovo allenatore sarà annunciato non appena verrà conquistata la qualificazione alla prossima Champions League e potrebbe succedere già dopo la partita di domenica a […] L'articolo Inter, Conte chiama Barzagli e Oriali sarà il club manager è stato ...

Internazionali d’Italia – Rafa Nadal incontenibile : lo spagnolo spazza via Basilashvili lasciandogli appena 1 game : Rafa Nadal incontenibile nella sfida contro Basilashvili: il tennista spagnolo trionfa in 1 ora e 2 minuti lasciando all’avversario appena 1 game Dopo la semplice vittoria su Chardy (0-6 / 1-6), Rafa Nadal si è ripetuto nel secondo match odierno. Lo spagnolo, a causa del maltempo di ieri, è stato costretto, come diversi altri colleghi, a scendere in campo due volte, ma per Nadal giocare sulla terra rossa è ‘meno complicato’ degli altri. ...

Pa - Conte : Internet diritto fondamentale : 14.55 "La digitalizzazione dei servizi pubblici è anche un potente alleato contro la corruzione che, annidandosi spesso nel disordine normativo, determina ingiustizie e inefficienze economiche". Lo afferma il premier Conte, al Forum della Pubblica amministrazione. Poi sottolinea: "L'accesso a Internet non può che essere ormai considerato come una sorta di diritto fondamentale a tutti gli effetti", dovrebbe essere inserito in Costituzione. ...

Migranti - Biagio Conte Interrompre digiuno : sospesa espulsione di Paul : Sono addirittura tre gli imprenditori pronti ad assumere Paul Yaw, il ghanese di 51 anni chedal 2010 che da anni lavora come idraulico alla Missione Speranza e Carità, fondata per dare assistenza a poveri, senza tetto, malati psichici. Uno degli elementi chiave proposti dalla difesa del migrante che eri ha ottenuto dal Tar di Palermo la sospensione del provvedimento del questore che nei giorni scorsi ha rigettato la richiesta di permesso ...

Massimo Moratti “lancia” Conte sulla panchina dell’Inter : Compie oggi 74 anni l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Intervenuto a Sportiva, dà il “benestare” al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: “Non so giudicare ma potrebbe andare bene” ha detto. “Spero che Marotta – prosegue – con pazienza abbia la capacità di rimettere l’Inter su un piano più alto di quello attuale, seppur non sia facile. Suning e ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Nadal incontenibile - Federer in vantaggio anche nel secondo set. Nishikori doma agevolmente Fritz : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...