In che cosa consistono e come si affrontano le metastasi occulte?

Formula 1 - Vettel pronto per il Gp di Monaco : “qui non c’è spazio per gli errori. Lauda? Ecco cosa mi mancherà” : Il pilota della Ferrari ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Monaco, sesto appuntamento stagionale Inizia oggi il lungo week-end del Gran Premio di Monaco, oggi si terrà l’inusuale conferenza stampa che precede le prime due sessioni di prove libere in programma di giovedì. Venerdì poi il giorno di riposo, prima di qualifiche e gara previste per sabato e domenica. photo4/Lapresse Il circus si avvicina a questo ...

Terremoto a Barletta dopo tre secoli. Allarme degli esperti : che cosa sta succedendo nell'Adriatico : Per la prima volta dopo tre secoli ha tremato la terra in Puglia. Ieri 21 maggio, nella provincia Barletta-Andria-Trani, si è registrato un Terremoto di magnitudo 3.9 poi abbassata a 3.7 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Poche ore prima c'era stata un'altra scossa di magnitudo 3.3

chef Rubio a Salvini : “Ogni volta che fai una figura di m*** ti arriva una busta con proiettile. Questa cosa mi puzza” : Nei giorni scorsi una busta con un proiettile, indirizzata a Matteo Salvini, è stata intercettata dal Centro di Smistamento Postale di Roma ed è stata sequestrata dagli artificieri. La notizia è stata diffusa da fonti del Ministero dell’Interno nella giornata di ieri. Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, spesso critico nei confronti del leader della Lega, ha pubblicato un video in cui chiede a Salvini maggiore chiarezza: “A ...

Dl Sicurezza bis - Di Maio : “Lo facciamo perché qualcuno si è dimenticato qualcosa nel primo provvedimento” : “Sul decreto Sicurezza bis è in corso una interlocuzione tra il governo e il Quirinale per eliminare alcuni dubbi di incostituzionalità. Finchè non saranno risolti questi dubbi è inutile parlarne in Consiglio dei ministri”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della Fase 2 del governo del cambiamento, che frena davanti ai desideri di Matteo Salvini di voler approvare ...

Belen Rodriguez - il mistero della sparizione dalla tv : che cosa sa Maurizio Costanzo : Belen Rodriguez è sparita dalla televisione. Da qualche tempo la bella argentina, che è tornata con il suo ex marito Stefano De Martino, non si vede in video, né in Rai né a Mediaset. Maurizio Costanzo, nella sua consueta rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, prova a dare una interpretazione del

GF - Gennaro Lillio : "Giorgio sembrava una persona che nasconde qualcosa" - : Luana Rosato Gennaro Lillio, alla luce di quanto accaduto nella puntata del GF16, esprime tutti i suoi dubbi sull'ex fidanzato di Francesca De André e spiega cosa gli è sembrato strano quando Giorgio è entrato nella Casa Sono passate solo alcune ore da quando Francesca De André ha saputo di essere stata lasciata dal fidanzato e, in un momento di confidenza, Gennaro Lillio racconta tutte le sue perplessità su Giorgio Tambellini a Kikò ...

che cosa fu “Miami Vice” : 30 anni fa andò in onda l'ultimo episodio di una serie che definì l'idea che abbiamo oggi degli anni Ottanta, a suon di motoscafi e completi colorati

Tumori - che cosa significa che non ci si ammala “per sfortuna” : Si riapre il dibattito sull’origine dei Tumori. Ci si ammala di cancro per sfortuna? Solo un paio di anni fa i lavori scientifici pubblicati su Science dal gruppo di Bert Vogelstein sembravano far propendere per questa interpretazione: buona parte delle mutazioni cancerogene – si diceva – non è prevenibile, e avviene per errori casuali durante i processi di replicazione cellulare. Ora però la ricerca di un team italiano sembra mettere in ...

Eliana Michelazzo e Pamela Prati - hanno scoperto una cosa : "Dieci anni fa..." - un altro terremoto : Il matrimonio “pacco” di Pamele Prati lo aveva già portato in scena la sua manager Eliana Michelazzo ben 10 anni fa. A dimostrarlo è il giornalista Carlo Mondonico, conduttore di Spoiler su Radio Lattemiele, che - come si legge su Dagospia - ha scovato alcune interviste e un video. Il fattaccio era

Il medico che ha operato Noemi : "In 30 anni di carriera mai vista una cosa così tragica" : “Bambini colpiti da arma da fuoco ne abbiamo trattati molti in passato. Mai così gravi, questa era una vera e propria ferita da guerra”. Giovanni Gaglione è il medico-chirurgo che ha operato Noemi, la bambina di 4 anni, raggiunta da un colpo di pistola durante una sparatoria a Napoli.La bambina, dopo settimane di lotta, è fuori pericolo. E il medico esprime tutta la sua gioia in un’intervista su Qn, ...

Lazio - Tare : “Vogliamo che Inzaghi resti e penso che anche Simone voglia la stessa cosa” : Igli Tare allontana Inzaghi dalla panchina della Juventus. Il ds della Lazio, interpellato a Sky Sport sulle voci che vogliono il tecnico come candidato numero uno per il dopo-Allegri, assicura che “non c’è nessuna discussione da fare. Ci sono momenti di riflessione per tutte le parti, ieri abbiamo fatto un pranzo assieme alla squadra e siamo stati tutti molto bene. Nei prossimi giorni ci siederemo con Simone e faremo un bel ...

Shawn Mendes ha spiegato come condividere il suo problema con l’ansia sia stata : “la cosa più importante che ho fatto” : Forza Shawn! The post Shawn Mendes ha spiegato come condividere il suo problema con l’ansia sia stata: “la cosa più importante che ho fatto” appeared first on News Mtv Italia.

Motori – FCA - guida autonoma - Maserati e Bmw : cosa c’entrano e cosa hanno a che fare con i licenziamenti di Mirafiori : Maserati sarà il primo produttore all’interno del gruppo FCA ad adottare sistemi di guida autonoma: La collaborazione con BMW porterà allo sviluppo e all’implementazione sui futuri modelli Nei giorni scorsi, il presidente di Fiat, John Elkann, si è ben guardato dal rivelare una data in cui i sistemi di guida autonoma saranno implementati sui veicoli Maserati. Tuttavia, ha apertamente detto che la casa del Tridente sarà la prima ...

Samsung Health che cosa è e a cosa serve : Samsung Health è una applicazione che viene fornita da Samsung sui suoi smartphone e l'uso è completamente gratuito. L'app Samsung ti fornisce tutte funzioni per monitorare il tuo stato di salute e a mantenerti sempre in forma.