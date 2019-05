Chi l’ha visto | anticipazioni stasera e casi Gli scomparsi

Scopre che nel lontano 1966 il marito l’ha tradita - dopo 70 anni di matrimonio Chiede il divorzio : Il 1966 è diventato improvvisamente il peggior anno della vita di questa anziana, finora inconsapevole di quello che le aveva combinato il marito. Di tradimento e divorzio si parla spesso nei giornali, ma la storia avvenuta nella città emiliana è davvero particolare e non può non strappare un sorriso, senza mancare di rispetto ai protagonisti. La fine di quella che sembrava una storia d’amore come tante è iniziata quando Francesca ha ...

Giovanni Malagò tuona contro Binaghi : “avevo fatto una riChiesta e non l’ha rispettata! Presto parlerò…” : Giovanni Malagò non ha apprezzato le polemiche di Binaghi sulla copertura del Centrale del Foro Italico di Roma: il commento del presidente del Coni Le polemiche del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, sulla copertura del Centrale ‘‘mi hanno molto dispiaciuto e contrariato”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di una conferenza al Salone d’Onore di Palazzo H. ”Durante ...

Reddito di cittadinanza - M5s raccoglie le storie di Chi l’ha ricevuto : “È un riscatto - nessuno deve restare indietro” : “Vi raccontiamo le storie di chi sta ricevendo il Reddito di cittadinanza e, grazie a esso, ha un’occasione di riscatto. nessuno deve restare indietro”. Il M5s sta raccogliendo, e diffondendo sui propri canali social, le testimonianze delle persone che attraverso la misura varata dal governo hanno trovato un lavoro e ottenuto un’integrazione al proprio Reddito. Molte storie storie sono arrivate alla nostra redazione ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 15 maggio 2019. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Atalanta – Lazio - Finale Allo Stadio Olimpico di Roma si disputa la finale di Coppa Italia: in campo Atalanta e Lazio. Riflettori puntati sui goleador: i laziali allenati da Simone Inzaghi puntano su Ciro Immobile, mentre i nerazzurri, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, si affidano a Duván Zapata. Entrambe le squadre hanno vinto il trofeo in passato: l’Atalanta ha conquistato la Coppa ...

HONOR 20 Pro abbina colori spettacolari e fotocamere “epic” secondo Chi l’ha provato : HONOR 20 Pro è protagonista di una recensione arrivata in anticipo su Android Central, che ne ha messo in risalto le vistose colorazioni e le fotocamere. L'articolo HONOR 20 Pro abbina colori spettacolari e fotocamere “epic” secondo chi l’ha provato proviene da TuttoAndroid.

Giovane mamma sparita nel nulla - stasera il caso a Chi l’ha visto : Sarda di origini, ma da tempo trapiantata in Toscana, Serena Zicca è scomparsa dalla casa in cui viveva con il compagno e la figlioletta, lo scorso 12 aprile. La famiglia non crede all'allontanamento volontario. Il caso della ragazza di 24 anni, madre di una bimba di cinque mesi, è stato trattato anche a Chi l'ha visto.

Autonomia - Di Maio : “Sto Chiedendo vertice da un mese - ma dopo il caso Siri la Lega l’ha presa sul personale” : La Lega la chiede, ma a sentire il M5s è la Lega che blocca tutto. Parola di Luigi Di Maio: “Sull’Autonomia ero pronto un mese fa. Sto chiedendo da un mese un vertice di governo, ma dopo la richiesta di dimissioni di Siri il capo della Lega l’ha presa sul personale” ha detto il vicepremier rispondendo alle domande dei giornalisti in Senato nel corso di una conferenza sulla sanità. “Sono disponibile – ha aggiunto il ...

Elena Santarelli : Il mio pensiero va Chi non ce l’ha fatta : Tolti i panni di commentatrice e opinionista della trasmissione Italia Sì, Elena Santarelli racconta al conduttore Marco Liorni il momento più felice della sua vita: dopo mesi di cure e terapie il figlio Giacomo è finalmente guarito dal tumore cerebrale maligno. L’annuncio della guarigione era avvenuto già ieri attraverso due lunghi post sul profilo Instagram della showgirl: «Quando vi ho reso partecipi del problema che ci ha ...

Genoa - Criscito furioso : “Avete rotto i co…oni!” Ecco con Chi ce l’ha! : Lo sfogo di Criscito contro le polemiche dei tifosi Il difensore e capitano del Genoa, Mimmo Criscito si è sfogato sui suoi social network a seguito di quanto é accaduto ieri pomeriggio con il rigore battuto da Sanabria al suo posto contro al Roma. Questo il testo del messaggio: “Ne sto sentendo di tutti i colori. Sempre pronti a fare polemica per tutto. Non hai le palle, non hai il coraggio eccetera eccetera. Quando io e Sanabria ...

MotoGp - Cecchinello ironizza sul tanto discusso spoiler : “altro che Ducati - ecco Chi l’ha inventato” [FOTO] : Lucio Cecchinello è stato il protagonista di un post su Instagram in merito alla querelle sullo spoiler della Ducati “Io so che non è stata la Ducati ad inventare lo spoiler, non ci sono dubbi, qui ci sono le prove“. Lucio Cecchinello scatenato su Instagram, ironizzando sul tanto discusso spoiler che ha sollevato un polverone in casa Ducati a causa delle proteste da parte delle altre case motociclistiche, Honda su tutte. ...

Chi l’ha visto? : 30 curiosità per i 30 anni della storica trasmissione di Rai3 : Donatella Raffai e Paolo Guzzanti in Chi l'ha visto? (1989) Buon compleanno Chi l’ha visto?! La trasmissione di Rai3 festeggia 30 anni di messa in onda. Erano le 20.30 di domenica 30 aprile 1989 quando sugli schermi della terza rete, allora diretta da Angelo Guglielmi, prese il via un programma destinato ad entrare nella storia della tv e del costume italiano. Per festeggiare l’importante traguardo ripercorriamo questi 30 anni di successi ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 24 aprile 2019. Le Iene e Chi l’ha visto? trattano il caso Vannini : Le Iene, omicidio Vannini Rai1, ore 20.30: Coppa Italia 2018/19 Milan – Lazio (Semifinale Ritorno) Sarà Paolo Silvio Mazzoleni ad arbitrare, domani mercoledì 24 aprile alle 21, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Lazio, dopo lo 0-0 della partita di andata di 2 mesi fa allo Stadio Olimpico. Il fischietto bergamasco dirigerà per la 32^ volta i biancocelesti. Bilancio favorevole ai capitolini in virtù di 18 vittorie, 7 ...