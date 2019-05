Animali impazziti fra Cesena e Rimini | topi e uccelli fuori controllo

essere-informati

(Di mercoledì 22 maggio 2019)fraDopo l’invasione di, èa trovarsi in una situazione analoga, ma con gli. Le segnalazioni, che arrivano principalmente dalla zona di Vergiano… L'articolofraproviene da Essere-Informati.it.

laurasanvito : RT @Sissi27167748: @chilhavistorai3 Non ci sono più parole da quando c'è il maiale a coman dare gli altri animali della fattoria sono impaz… - XxAlchimistaxX : RT @trallallali: Non la volete abbassare perché c'è troppa plastica al mondo, negli oceani, animali muoiono, ma poi siete letteralmente imp… - sourlemons_i7 : RT @trallallali: Non la volete abbassare perché c'è troppa plastica al mondo, negli oceani, animali muoiono, ma poi siete letteralmente imp… -