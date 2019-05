Allarme dengue | i rischi e le raccomandazione dell’Oms DATI & INFO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il 16 marzo 2018, l’OMS ha ricevuto la notifica da parte del Punto di contatto nazionale francese per il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) tramite il Sistema di Allerta e Risposta Rapida della Commissione europea di un aumento del numero di casi disegnalati nell’Isola di Réunion, Francia, dall’inizio del 2018. Secondo le autorità sanitarie locali (Agence Régionale de Santé Océan Indien) e l’ufficio regionale di Santé publique France a La Réunion, sono stati notificati nel 2018 a Réunion in totale 6942 casi autoctoni confermati di, un aumento del 6000% rispetto al 2017 quando erano stati segnalati 100 casi. Dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, sono stati segnalati oltre 7700 casi confermati. Inoltre, dal 2018 al 30 aprile 2019, sull’isola sono stati segnalati 50000 casi probabili, di cui 22000 casi segnalati nel 2019. In totale, dal 2018, sono stati segnalati ...