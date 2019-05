Traffico Roma del 21-05-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) VIABILITÀMARTEDI’ 21 MAGGIOORE 09:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO RALLENTAMENTI IN VIA DI SMALTIMENTO . ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA PERTRA LAFIUMICINO E LA PONTINA E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO ANCORA CODE TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO PER LA TIBURTINA ED ANCORA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA LUNGHE CODE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO A LAVORI SULLA VIA SALARIA DIREZIONE CENTRO DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLO SVINCOLO ...

