Pomeriggio Cinque | Nicola Zingaretti | «Il governo è come Mark Caltagirone | in realtà non

davidemaggio

(Di martedì 21 maggio 2019) Barbara D'Urso eIl Partito Democratico riparte da. Il mistero sul marito fantasma di Pamela Prati, che in questi mesi ha catalizzato l’attenzione mediatica di giornali, web e televisione, è arrivato perfino ‘in politica’. Durante l’appuntamento di ieri con, la padrona di casa Barbara D’Urso, in vista delle imminenti elezioni europee, ha ospitato in studio il segretario del PD. Quest’ultimo non si esime dal commentare l’operato dell’alleanza gialloverde, a capo del. Nel farlotira in ballo il chiacchierato e misterioso: “Io credo che questoaveva su di sé la fiducia di tantissimi italiani e italiane, anche perché ha saputo rappresentare le paure. Però mi permetto di dire: è capace a rappresentare i problemi e non a ...

simonapalumbo3 : @MoniqqB @carmelitadurso La Durso pensa sempre di essere a pomeriggio cinque. Capisco che il tuo modo di presentare… - ItaIiaSovrana : RT @GiorgiaMeloni: Ora a “Pomeriggio Cinque”. Seguimi in diretta ?? - Eugenio_Fortino : Nicola Zingaretti a 'Pomeriggio Cinque': “Il governo è come Mark Caltagirone, non c’è” - Tgcom24 -