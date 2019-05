Migranti | Riace vince il ricorso al Tar e resta nello Sprar

Migranti - Riace non verrà esclusa dal sistema Sprar : vinto il ricorso del Comune : Riace non sarà esclusa dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati: il Tar della Calabria ha accolto il ricorso del Comune, dando torno al ministero degli Interni. I giudici hanno riscontrato un danno erariale, che dovrà essere valutato dalla Corte dei Conti.Continua a leggere

Riace - nuovo avviso di garanzia per Mimmo Lucano : truffa e falso ideologico per le case che ospitavano i Migranti : Altro avviso di garanzia per il sindaco “sospeso” di Riace Mimmo Lucano, che ieri sera, dopo il rinvio a giudizio rimediato nel processo “Xenia”, si è visto notificare un avviso di conclusione indagini per truffa da parte della Procura di Locri. Questa volta, al centro dell’inchiesta, ci sono gli alloggi dove i migranti venivano ospitati dalla cooperativa “Girasole”, amministrata da Maria Taverniti. Anche lei è indagata assieme a Lucano e ad ...

Mimmo Lucano e altri 26 a giudizio per gestione Migranti a Riace. Processo l'11 giugno : Mimmo Lucano rinviato a giudizio assieme agli altri 26 indagati nell'ambito dell'inchiesta denominata «Xenia» sulla gestione dei migranti a Riace. La decisione sul sindaco sospeso...

Mimmo Lucano e altri 26 rinviati a giudizio per gestione Migranti a Riace : Mimmo Lucano rinviato a giudizio assieme agli altri 26 indagati nell'ambito dell'inchiesta denominata «Xenia» sulla gestione dei migranti a Riace. La decisione sul sindaco sospeso...

Gestione dei Migranti a Riace - Mimmo Lucano rinviato a giudizio. Processo a giugno : La decisione è stata letta dal Gup del Tribunale di Locri dopo sette ore di camera di consiglio. Il Processo è stato fissato per l’11 giugno prossimo a Locri

Gestione dei Migranti a Riace - Lucano rinviato a giudizio : La decisione è stata letta dal Gup del Tribunale di Locri dopo sette ore di camera di consiglio. Il processo è stato fissato per l’11 giugno prossimo a Locri

Il nuovo salvataggio di Migranti nel Mediterraneo e il caso Riace : Ma le norme per i risarcimenti ad azionisti e obbligazionisti delle banche finite in risoluzione ci sarà domani nel decreto che verrà portato in Consiglio dei ministri? Forse per ora di cena se ne saprà qualcosa di più, comunque resta la domanda da porsi stasera a cena tra persone interessate alle s

Migranti - scagionato da Cassazione ex sindaco di Riace : Le motivazioni della Cassazione sono chiare. Per il sindaco di Riace Domenico Lucano non ci sarebbero sufficienti indizi di comportamenti fraudolenti che avrebbe materialmente posto in essere per ...