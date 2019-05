La Juve cresce sui social | è quinta tra le big d’Europa

Albiol : “Felice di tornare - stagione positiva. Il club vuole crescere con Ancelotti. L’unico rammarico l’Arsenal. Sulla Juve - Insigne ed il gruppo…” : L’intervista di Albiol Raul Albiol dopo tre mesi fuori finalmente è rientrato da titolare nel match contro il Cagliari. Il difensore è felice del suo ritorno e ne parla in un’intervista che ha rilasciato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di tornare”. Su Ajax-Tottenham: “In 45 minuti può cambiare tutto e questo è il bello del calcio. Sul 2-2 ...

Serie A - Juventus-Torino : cresce l'attesa - ma non sarà pienone : Il derby si gioca all'Allianz Stadium, ma non c'è dubbio che sia molto più importante per il Torino. E infatti nella tarda serata di ieri la Juventus non faceva registrare il tutto esaurito, un ...

VIDEO Juventus-Ajax - battaglia totale per la semifinale di Champions League : cresce l’attesa allo Stadium di Torino : Sale la febbre per Juventus-Ajax, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. Stasera (ore 21.00) i bianconeri scenderanno in campo per affrontare i lancieri in un incontro da dentro o fuori, si riparte dal pareggio per 1-1 dell’incontro d’andata e dunque bisognerà assolutamente vincere o pareggiare per 0-0 se si vorrà proseguire l’avventura nella massima competizione europea. I Campioni d’Italia ...

La Juve cresce in Borsa : titolo ai massimi storici : Prosegue la crescita del titolo Juventus in Borsa. Le azioni bianconere, dopo aver sfiorato la chiusura oltre il massimo storico già venerdì, si trovano oltre i valori massimi considerando il prezzo rettificato dell’ipo a 1,35 euro per azione dopo i due aumenti di capitale (da 104,8 milioni nel 2007 e da 120 milioni nel 2011). Nel […] L'articolo La Juve cresce in Borsa: titolo ai massimi storici è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Ajax-Juve - Roy : 'De Ligt alla Juve? Per crescere deve giocare in Italia' : Oggi è un dirigente del settore giovanile dell' Ajax , società nella quale è cresciuto, e ai microfoni di Sky Sport ha presentato la sfida che nella serata di mercoledì 10 aprile attende la Juventus ...

Juve - Ronaldo si allena con gli altri. Cresce l'ottimismo : Cristiano Ronaldo, 34 anni. Lapresse Domenica mattina di lavoro per la Juventus, che è tornata subito in campo alla Continassa per preparare la gara di andata dei quarti di finale con l'Ajax, ...