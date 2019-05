Di Lorenzo e la promessa no sense | “se vado al Napoli mi sposo”

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Giovanni Diha parlato del possibile matrimonio con la fidanzata in caso di approdo al: prima però testa alla salvezza dell’Empoli Giovanni Dista lottando col coltello tra i denti in questo finale di stagione per ottenere la salvezza con il suo Empoli. Dopodichè sarà libero di pensare al calciomercato, con ilche ha messo gli occhi su di lui nel caso in cui dovesse partire Hysaj. Il calciatore dell’Empoli, parlando al Corriere dello sport, ha rivelato una curiosafatta alla sua compagna: “Se ilfosse il mio futuro, sarebbe un sogno. I rapporti tra i club hanno portato a compiere molte operazioni in passato, quasi fosse come un messaggio del destino. Alla mia ragazza ho promesso che se dovessi andare in una grande squadra ci sposeremo, dunque ogniè debito. Non sono insensibile alle voci di mercato. Mi danno ...

