Vittoria Tampucci a The Voice 2019 | chi è | carriera e biografia

Nella quarta puntata di The Voice of Italy andata in onda il 14 maggio si è esibita un'altra giovane ragazza piena di grinta. Si tratta di Vittoria Tampucci, 18 anni, originaria di Vinci, il paese di Leonardo. La giovane canta fin da piccola e da Vinci è arrivata a cantare sul palco del programma condotto da Simona Ventura una cover dei The Giornalisti, "Felicità Puttana", conquistando Elettra Lamborghini. Chi è Vittoria Tampucci? Vittoria sogna di vivere a Roma per poter crescere musicalmente e artisticamente e vede in The Voice l'occasione per poter fare il salto di qualità: "Sono molto legata alla mia famiglia e al mio territorio ma Vinci mi sta un po' stretta, vorrei trasferirmi a Roma per crescere professionalmente: ho voglia di evadere". Ama soprattutto la musica pop dai Negramaro a Mengoni, da Emma a Nina

