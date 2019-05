Vincent Lambert | via alla procedura per staccare la spina La mamma | «Sono dei mostri»

Vincent Lambert - i medici in Francia iniziano l’iter per staccare la spina al 42enne tetraplegico. I genitori : “Mostri” : Sono iniziate le procedure per mettere fine alla vita di Vincent Lambert, tetraplegico di 42 anni in stato vegetativo da dieci anni. In Francia, l’uomo è diventato il simbolo del dibattito sul fine vita e da tempo continua la lotta tra la moglie e i medici da una parte, che vogliono staccare la spina, e i genitori che si oppongono dall’altra. A decidere di terminare le cure è stato il dottor Vincent Sanchez, capo dell’unità per ...

Vincent Lambert come Eluana Englaro. I medici : “Basta cure - può morire genitori contrari” : Il 42enne è stato vittima di un incidente nel 2008 e da allora è immobilizzato: in Francia è stato al centro di una vera e propria battaglia legale. La moglie e i parenti sono favorevoli all'eutanasia, ma i genitori non si arrendono: "Non è privo di coscienza, ma della capacità di esprimersi".

