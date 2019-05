Venezia | 20enne denuncia di esser stata violentata in discoteca

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Federico Garau La giovane si trovava in compagnia di alcune amiche al "MoloCinque" di Marghera: dopo l'abuso, ancora sotto choc, èportata in ospedale a Mestre, dove i medici hanno riscontrato i segni dell'abuso e segnalato il fatto alle autorità Èabusata da uno straniero mentre si trovava in unadi Marghera (). Questa ladi una ragazza italiana di 20 anni, che aveva trascorso il sabato sera in compagnia di alcune amiche all'interno del "MoloCinque". La violenza sarebbe avvenuta in un giardino che funge da tramite tra la zona bar e le sale da ballo. A commettere l'abuso uno o più giovani dell'est Europa, come avrebbe raccontato la ragazza ai genitori che erano tornati a prenderla in auto, come da accordi, intorno alle 3 del mattino. Dopo aver udito il tremendo racconto della figlia, questi ultimi l'avrebbero convinta a recarsi ...

infoitinterno : Venezia, 20enne violentata nel giardino di una discoteca: è caccia all’uomo - zazoomblog : Venezia, 20enne violentata nel giardino di una discoteca: è caccia all’uomo - UnioneSarda : 'Violentata nel giardino della discoteca': #Venezia, la denuncia di una 20enne -