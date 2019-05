Sostenibilità : a Milano con raccolta differenziata -350mila tonnellate CO2 (2) : (AdnKronos) - “Con Milano abbiamo da sempre condiviso il focus sui temi della Sostenibilità e collaborato per la diffusione della cultura del riciclo e della economia circolare", ha aggiunto Giorgio Quagliuolo, presidente di Conai. "Grazie al contatore ambientale, siamo oggi in grado di quantificare

Sostenibilità - l’ing. Simoncini : “Area B di Milano e sistema integrato Tpl modello virtuoso” : «Avere un’idea di città su cui basare idee e progetti, operare scelte coerenti, anteporre un orizzonte di medio-lungo periodo alla ricerca di consenso popolare immediato. È quanto sta facendo a Milano l’amministrazione Sala in tema di mobilità, proponendosi come un modello virtuoso a cui molte realtà del nostro Paese dovrebbero guardare con interesse. Non tanto per le specificità operative, che possono non essere riproducibili in contesti ...