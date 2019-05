Omicidio Monterotondo | una vicina | Il padre era un violento

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ieri gli abitanti disi sono svegliati con la notizia della morte di Lorenzo Sciacquatori, un uomo di 41 anni ucciso intorno alle ore 5 nell'androne del suo palazzo in via Aldo Moro dalla figlia Deborah. La ragazza, di soli 19 anni, è stata ascoltata dagli inquirenti che hanno preso atto della sua versione dei fatti, iniziando a valutare l'ipotesi di una legittima difesa. L'è avvenuto al culmine di un furioso litigio tra la vittima, sua moglie e la figlia. Durante la lite le due donne avrebbero tentato di allontanarsi da casa, ma sarebbero state raggiunte nell'androne del palazzo dall'uomo, morto dopo una rapida e violenta colluttazione con la figlia.La ragazza è una patita di pugilato, sport al quale è stata avta proprio dal, descritto da tutti come unrovinato dall'alcol. Unadi casa della famiglia ha parlato di Lorenzo Sciacquatori ...

