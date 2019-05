Morta la figlia di Shawn Crahan | batterista degli Slipknot | l’annuncio su Instagram

tvzap.kataweb

(Di lunedì 20 maggio 2019) Aveva soltanto 22 anni Gabrielle, ladi, il quale annuncia la morte della giovane sui social network. Suil musicista 49enne scrive: “È con il cuore a pezzi, e dal luogo del dolore più profondo, che devo informare tutti voi che la miapiù giovane, Gabrielle, èieri, sabato 18 maggio 2019”. L’artista spiega che i funerali saranno imminenti e chiede una cortesia: “La mia famiglia ed io chiediamo che da questo momento in avanti venga rispettata la nostra privacy”. View this post onIt is with a broken heart, and from a place of the deepest pain, that I have to inform all of you that my youngest daughter, Gabrielle, passed away yesterday – Saturday May 18th, 2019. She was 22 years old. Funeral arrangements will be forthcoming. My family and ...

