Monterotondo | il dramma di Deborah è un circolo vizioso Chi lavora coi minori lo sa

(Di lunedì 20 maggio 2019) La fuga dall’inferno diSciacquatori, 19 anni, si è conclusa con la morte del padre Lorenzo. I quotidiani riportano che quest’uomo fosse un ex pugile con problemi di alcol e di violenza, che si allenava nel garage di casa con un pungiball su cui sfogava rabbia e violenza; ma evidentemente non gli bastava. Nel 2014 era stato denunciato per maltrattamenti e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina Lorenzo avrebbe compiuto l’ennesima aggressione, facendo fuggire di casa alle otto del mattino ancora in pigiama la compagna, la figlia e la madre anziana. Le avrebbe rincorse e raggiunte, strattonate, prese a pugni, suscitando questa volta la reazione della figliache lo avrebbe colpito al volto: alcuni quotidiani riportano con un piccolo coltello, altri scrivono che avrebbe sferrato un pugno, altri ancora che forse la morte è stata la causa ...

