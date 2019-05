Le 8 app che semplificano la vita di tutti i giorni

Koulibaly - festa nella vittoria : «Che emozione i vostri applausi» : «Gran bella vittoria! E che emozione gli applausi del San Paolo per il premio Serie A al momento del cambio e alla fine del match». Così Kalidou Koulibaly saluta e ringrazia il...

ELEZIONI EUROPEE 2019/ I cattolici e la trappola degli schemi del passato : ELEZIONI EUROPEE 2019. Un contributo prezioso in vista del voto si trova nel documento di Cl "Una presenza al bisogno del mondo". Alcune osservazioni

De Laurentiis : «Abbiamo 40 milioni di tifosi nel mondo che ci apprezzano e 500 in curva che contestano“ : Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss nel postpartita di Napoli-Inter: «Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con Sarri, invece ha lavorato tantissimo per il Napoli e per progettare la squadra dell’anno prossimo. È stato un secondo posto con 13 punti di vantaggio sull’Inter, siamo una seconda Juventus rispetto alle squadre che seguono. E’ inutile avere camionate di spaghetti per fare 400 ...

De Laurentiis : “Siamo una seconda Juventus. Dobbiamo sistemare attacco e terzini per ridurre il gap! Juve sempre aiutata perché padrone d’Italia. apprezzo i tifosi ma non condivido…” : De Laurentiis, l’intervista post Napoli-Inter Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Sappiamo di avere tanti giocatori bravi, ma non bisogna usare sempre la stessa formula di giudizio. Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con la precedente gestione, invece ha ...

"Fateli sbarcare" - l'appello che sa di campagna elettorale : Roberto Chifari Fioccano le dichiarazioni e le note di chi, in nome delle persone a bordo della Sea Watch 3, chiede a gran voce lo sbarco a Lampedusa. Qualcuno però ne approfitta: il sospetto è che si faccia campagna elettorale in vista delle elezioni europee Sul caso Sea Watch adesso scena in campo anche Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ma anche candidato al parlamento Europeo nelle liste Pd-Se. "Le 47 persone a bordo della Sea ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - nona tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Diversi cambiamenti nelle Classifiche del Giro d’Italia al termine della nona tappa. La cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino ha rivoluzionato la top 10 della classifica generale, in cui resta comunque al comando Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che difende la maglia Rosa. Cambia invece il possessore della maglia bianca, con il francese Nans Peters (AG2R La Mondiale) che diventa il nuovo miglior giovane. Giulio ...

Mark Caltagirone appare per scherzo ad Amici - e intanto la Michelazzo svela che non esiste : Sul caso più discusso del gossip, ovvero l'affaire Pamela Prati-Mark Caltagirone, si è ormai detto di tutto, dalle verità più incredibili alle rivelazioni più fantasiose, arrivando a prospettare scenari inverosimili, rasentando il rischio di incorrere persino nel reato penale, con la (presunta) simulazione di aggressione, il furto di identità e i mancati pagamenti delle spettanze ai vari organizzatori di un matrimonio che, di fatto, non è mai ...

Giro d’Italia 2019 LIVE – Roglic è sempre Primoz nelle crono - lo sloveno si prende la 9ª tappa : che cuore Nibali : Lo sloveno vince anche la seconda crono di questo Giro d’Italia 2019, Nibali chiude quarto: si attende adesso l’arrivo di Valerio Conti Primoz Roglic conquista la seconda cronometro di questo Giro d’Italia 2019, imponendosi anche nella Riccione-San Marino. Lo sloveno ferma il tempo sul 51′ e 52″, sfilando il successo ad un deluso Victor Campenaerts battuto per soli undici secondi. Fabio Ferrari/LaPresse Niente ...

Game of Thrones 8 - arriva il finale. I creatori della serie : "Sappiamo che non potrà piacere a tutti" : Sono ormai poche, le teorie su come finirà Game of Thrones rimaste ancora in piedi. Con una forza distruttrice consapevole che non c'è più tempo da perdere, l'ottava ed ultima stagione ha sgretolato numerosi castelli di ipotesi e ragionamenti costruiti negli anni dai fan più attenti della serie tv della Hbo.Complice il fatto che lo show ha ampiamente superato i libri di George R.R. Martin da cui è tratto, Game of Thrones ha potuto viaggiare ...

Torino - gattino rimane intrappolato ma nessuno può liberarlo perché palazzo è sotto sequestro : Il gatto si era infilato diversi giorni fa nel palazzo cadendo in uno dei garage sotterraneo da cui però non è più riuscito a uscire. Ora l'intero stabile è sotto sequestro e le entrate sono sigillate per evitare occupazioni abusive così nessuno può intervenire per tirarlo fuori. L'appello: "inviate email alle istituzioni per salvarlo"

Il commissario Montalbano : doppio appuntamento con le repliche lunedì 20 e giovedì 23 : Continua anche questa settimana l'appuntamento con le repliche de Il commissario Montalbano su Rai Uno alle 21,25 lunedì 20 e giovedì 23 maggio. Nonostante non si tratti di inediti, sono sempre numerosi i fedelissimi fan del personaggio inventato da Andrea Camilleri. lunedì 20 maggio verrà riproposto il quarto episodio della settima stagione, 'La luna di carta', andato in onda per la prima volta nel 2008. Tratto dall'omonimo romanzo del 2005, ...

Giro d’Italia 2019 - nona tappa Riccione-San Marino : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Oggi sabato 18 maggio si corre la Riccione-San Marino, nona tappa del Giro d’Italia 2019. Si tratta di una cronometro individuale di 34,8 km: i primi 22 sono praticamente pianeggianti, gli ultimi 12 km invece sono in salita verso il Monte Titano: media del 6-7% ad eccezione di un tratto in contropendenza, punte che toccano l’11% e ultimi 2 km costantemente al 6%. La seconda prova contro il tempo di questa Corsa Rosa risulterà ...

Ragazza di 19 anni attirata in una trappola mortale : la strangolano e le prendo in bambino che portava in grembo : Attualità Spettatore ammazzato dalla poltrona del cinema: “Arresto cardiaco dovuto alla compressione del collo” di F. Q. L’hanno attirata nella sua casa e l’hanno distratta mostrandole un album di fotografie prima di strangolarla e prelevarle il bambino che portava ancora in grembo. La storia dell’orrore arriva da ...

Ecco tante nuove funzioni in arrivo nell’app Fotocamera Nokia : c’è anche la Modalità notte : La Fotocamera degli smartphone Nokia è stata aggiornata alla versione 95.9.0100.03 di recente con alcune novità nascoste molto interessanti, che sicuramente piaceranno ai suoi utilizzatori. L'articolo Ecco tante nuove funzioni in arrivo nell’app Fotocamera Nokia: c’è anche la Modalità notte proviene da TuttoAndroid.