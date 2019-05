Inaugurata mostra “Le stelle” a cura di Ninni Panzera

La scienza incontra l’arte : Inaugurata la mostra “Fragility and Beauty” a Milano : L’inaugurazione della nuova mostra ‘Fragility and Beauty – taking the pulse of our planet from space‘, si è svolta mercoledì 15 maggio a Milano. L’esibizione permanente si può visitare presso il Museo Nazionale di scienza e Tecnologia, il più grande in Italia per scienza e tecnologia. Con oltre 500.000 visitatori l’anno, il museo ospita la più grande collezione di modelli di macchine basati sui disegni di Leonardo ...