Gol di Icardi inutile Wanda Nara replica e insulta Adani | Inutile è

Icardi segna e Adani lo definisce un Gol “inutile”. Wanda Nara sbotta e lo insulta in diretta : “Inutile è tua sorella” : Polemica su Wanda Nara. La moglie dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, se l’è presa con il commentatore di Sky, Riccardo Adani, dopo che questi aveva definito il gol su rigore dell’argentino “inutile”. “Inutile sarà quella reconcha di tua sorella”. Il video è stato pubblicato su Instagram. L'articolo Icardi segna e Adani lo definisce un gol “inutile”. Wanda Nara sbotta e lo insulta ...

Wanda Nara e le foto hot con Icardi : 'E' lavoro - uno shooting non cancella 130 Gol' : C'è Wanda Nara moglie e agente di Mauro Icardi. C'è Wanda Nara opinionista di Tiki Taka . E c'è Wanda Nara splendida showgirl. L'argentina si muove con disinvoltura tra i vari campi di un calcio da ...

Ivana Icardi eliminata/ Francesco MoGol : 'Iva Zanicchi ha capito tutto!' - GF 16 - : Ivana Icardi, Grande Fratello 2019: rischia l'eliminazione. Qual'è lo scopo del flirt con Gianluca Onestini? Ivana cerca di entrare nelle simpatie del pubblico ma...

Inter - Icardi e Perisic : mancano 18 Gol. Sostituiti dai quattro "nuovi" : Questa è la storia di una dipendenza superata, ma anche di un vuoto da colmare. Di gol mancanti, e di nuovi arrivi pronti a fornirli.Un anno dopo, l'Inter è cambiata: basta confrontare le fotografie, ...

Dybala - Insigne e Icardi : Gol e tormenti - il futuro in bilico : Invece pesa, non poco, quanto detto al Corriere dello Sport a pochi attimi dall'andata di Europa League con l'Arsenal, l'ombra dell'offerta irrinunciabile, assieme al mantra ripetuto spesso di ...

Wanda Nara : 'Il rigore lasciato da Icardi a Perisic vale più di un Gol' : TORINO - ' A Mauro hanno tolto la fascia, il rigore, ma non toglieranno mai la felicità di giocare nell'Inter'. Parole dure quelle di Wanda Nara , moglie e agente di Icardi, a 'Tiki Taka', su Canale 5,...

Inter - NaingGolan : 'Ho un debito con i nerazzurri. Caso Icardi? Bravo Spalletti' : ... ha ammesso il centrocampista belga nel corso di un'Intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport . "Ho avuto alcuni infortuni e sicuramente l'annata poteva andare meglio. Mi ha ...

Inter - NaingGolan : "Spalletti ha gestito bene il caso Icardi. Zaniolo? Vediamo tra 10 anni" : "Dobbiamo vincerle tutte" ha dichiarato in una lunga Intervista al Corriere dello Sport il Ninja, che ha spiegato: "Ho 30 anni e sto diventando... grande. Ero abituato a giocare 40-50 partite a ...

NaingGolan : 'Spalletti ha fatto bene con Icardi - sono in debito con l'Inter' : Radja Nainggolan a tutto campo tra passato, presente e futuro. Il centrocampista belga dell'Inter ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Il caso Icardi? In una squadra tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Mauro è forte, noi però abbiamo anche un altro grande attaccante, Lautaro , ndr, che ha fatto benissimo ...

Sport Mediaset ipotizza l'Inter di Conte : un 3-5-2 con NaingGolan - ma senza Icardi : La 32esima giornata di campionato vedrà l'Inter giocare fuori casa contro il Frosinone, squadra in forma dopo la vittoria a Firenze per 1 a 0 grazie al gol di Ciofani. Ma oltre al calcio giocato, i media Sportivi stanno dando molta rilevanza al calciomercato, con possibili trattative che potrebbero risultare davvero interessanti per i tifosi interisti: secondo la Gazzetta dello Sport infatti, è molto difficile la conferma di Spalletti per la ...

Inter - Conte arriva? NaingGolan resta - Icardi no. E in difesa - dopo la BBC - ecco la GDS : Antonio Conte e l'Inter è un flirt. Se matrimonio davvero sarà, se i 10 milioni di ingaggio richiesti non risulteranno ostacolo insormontabile, bisognerà pur preoccuparsi del corredo. Quale squadra ...

Cassano ancora a gamba tesa su Icardi : “se non fa Gol non la prende mai” : Antonio Cassano ha parlato del ruolo di Icardi nell’Inter, incompatibile con Lautaro Martinez a detta dell’ex calciatore nerazzurro “L’Inter gioca con il 4-2-3-1 che significa avere un solo attaccante: Icardi non può giocare con Lautaro. Se dipende da Spalletti giocherà Lautaro, perché Spalletti preferisce gli attaccanti che giocano con la squadra. Lautaro ha fatto benissimo e anche se ha 20 anni deve giocare perché ...

Inter-Atalanta 0-0 : Icardi torna - ma Gollini lo ferma : Inter e Atalanta pareggiano 0-0 a San Siro in una sfida dal forte profumo di Champions. Pari tutto sommato giusto e che non scontenta nessuno, con i bergamaschi che agganciano il Milan al quarto posto ...