Gli sposi non si presentano in Comune per il matrimonio | è giallo sui telefoni spenti

(Di lunedì 20 maggio 2019) Le nozze erano fissate per sabato 18 maggio, a mezzogiorno, nella sala della giunta del Palazzo Comunale di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Peccato però che non si sia presentato nessuno, né gli invitati né, tantomeno, gli. Il sindaco Pasqualino Piunti che avrebbe dovuto celebrare la cerimonia ha atteso una mezz’ora e poi ha avvisato la segreteria chiedendo di contattare glima i loro cellulari risultavanoo irraggiungibili. La stessa cosa è successa per il personale che ha prenotato la cerimonia in. Attualità Tony Colombo, la moglie Tina Rispoli rivela: “Ho avuto un aborto spontaneo” di F. Q. “Ho aspettato fino alle 13.30 in, ma non si sono presentati né gliné gli invitati”, ha raccontato il sindaco ...

