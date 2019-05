FCA Heritage “in rosso” ad Autopromotec

Autopromotec 2019 – ‘Post-vendita’ in primo piano con uno sguardo al passato : da Ruoteclassiche a FCA Heritage passando per gli ADAS : Autopromotec accompagna l’operatore verso il futuro della riparazione e con l’iniziativa “Hybrid & ADAS Village” promuove la conoscenza dei nuovi sistemi di assistenza alla guida, come base di una manutenzione a regola d’arte L’edizione 2019 di Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, e` ormai alle porte e gli organizzatori continuano ad annunciare importanti novita` che ...

FCA Heritage - Alfa Romeo e Giovinazzi alla 1000 Miglia 2019 : Anche nel 2019 è tutto pronto per vivere le emozioni della rievocazione storica della 1000 Miglia, la leggendaria competizione definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo”. Giunta alla 37° edizione, questa festa itinerante in onore della più gloriosa gara mai disputata su strada torna a emozionare il pubblico sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia. […] L'articolo FCA Heritage, Alfa Romeo e Giovinazzi alla ...

FCA Heritage ed Alfa Romeo protagoniste della storica “1000 Miglia” : Anche quest’anno FCA Heristage ed Alfa Romeo Saranno protagoniste della “Corsa più bella del mondo” , la 37° edizione della storica “1000 Miglia” Anche quest’anno è tutto pronto per vivere le forti emozioni che regala la rievocazione storica della 1000 Miglia, la leggendaria competizione definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo“. Giunta alla 37esima edizione, questa festa ...

Nasce «Heritage Hub» lo scrigno prezioso con tutti i tesori di FCA : ... «Studia il passato per prevedere il futuro», Roberto Giolito, storico custode delle auto che anno, dopo anno, hanno fatto crescere e conoscere nel mondo i marchi Fiat, Lancia e Abarth, nonché ...

Gruppo FCA - A Torino nasce l'Heritage Hub - VIDEO : Il Gruppo FCA ha inaugurato a Torino il nuovo Heritage Hub, un nuovo museo dedicato alla storia dei vari marchi italiani. Lo spazio polifunzionale racconterà al pubblico la storia dei vari modelli della Fiat, della Lancia, dell'Alfa Romeo e dell'Abarth, ripercorrendo tutte le tappe che hanno portato alla nascita dei vari modelli. Location storica. Il luogo scelto per la nuova sede del dipartimento Heritage del Gruppo FCA è l'ex Officina 81 di ...

FCA Heritage - esporrà alla Techno Classica di Essen [GALLERY] : FCA Heritage, sarà presente alla 31esima edizione Techno Classica che di Essen, esponendo alcune vetture più o meno classiche che sono entrate di diritto nel mito Dal 10 al 14 aprile, presso la Fiera di Essen (Germania), si svolgerà la 31esima edizione di Techno Classica, il salone dedicato alle auto storiche più visitato d’Europa, come dimostrano i numeri da record registrati lo scorso anno: più di 188.000 visitatori, oltre 2.700 ...

FCA - l’Heritage Hub celebra i 120 anni dei suoi marchi italiani : L'Officina 81 di Mirafiori a Torino, nata nel 1963, si trasforma nell'Heritage Hub di Fca, uno spazio espositivo ibrido, un po' museo, un po archivio, un po' officina in cui si rimettono a posto le auto d'epoca per i collezionisti. In 15mila metri quadrati i visitatori ripercorrono i 120 anni di storia della casa automobilistica attraverso 250 modelli d'auto tra i più iconici di Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. "Con la nascita dell Heritage ...

FCA - Elkann : 'In Heritage Hub nostra capacità innovare' : Il nuovo hub, spiega Elkann, rientra in 'un progetto di largo respiro che tra i primi interventi ha visto nascere il Motor Village, un centro dedicato al mondo dell'auto ma anche un centro aperto a ...

Heritage HUB : tutto il patrimonio FCA in uno spazio unico : E’ stato inaugurato oggi, negli spazi dell’ex Officina 81 di via Plava a Mirafiori, l’Heritage HUB, ambiente sospeso tra passato e futuro che ospita il dipartimento FCA Heritage e la sua missione di tutela dell’inimitabile patrimonio storico dei marchi italiani del Gruppo: una sede di lavoro, di servizi e di vendita, ma anche un’emozionante vetrina […] L'articolo Heritage HUB: tutto il patrimonio FCA in uno ...

FCA Heritage Hub - a Mirafiori nasce uno spazio "per valorizzare il passato e guardare al futuro" : L'ex officina 81 di Mirafiori ospita da oggi una straordinaria collezione di oltre 200 auto d'epoca a marchio Fiat, Lancia e Abarth . C'è anche qualche Alfa Romeo, ma l'Hub è dedicato soprattutto ai ...

FCA si racconta - nasce Heritage Hub : ANSA, - TORINO, 2 APR - Fca celebra i successi, e il fascino, di vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo con Heritage Hub. Negli spazi dell'ex Officina 81 di via Plava, a Torino, dove un ...

La storia FCA all'Heritage Hub. Elkann : 'Lo spirito visionario ci guida' : ... ha spiegato Elkann, sottolineando che si tratta 'di un progetto di largo respiro che, tra i primi interventi, ha visto nascere il Motor Village, un centro dedicato al mondo dell'auto ma anche un ...