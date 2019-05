Danilo | “Non mi divertivo così da tempo Ora un punto | poi forse un tatuaggio”

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” al difensore del BolognaLarangeira, che si racconta a 360°. Il centrale brasiliano è stato sempre uno di poche parole: “Mi piace giocare e basta, perché tante chiacchiere non servono, perché divento nervoso più pensando a dover parlare che nel preparare una gara di livello”. In carrieraha giocato anche la Champions League, la Copa Libertadores e l’Europa League ma confessa: “Non mia giocaretanto da almeno tre anni“. Sui momenti difficili di inizio stagione,afferma: “Facciamo un passo indietro: prima ognuno di noi sbagliava e in certi periodi mi hanno dato fastidio critiche anche pesanti su Inzaghi. A settembre dissi che la gente di Bologna sarebbe dovuta stare tranquilla, che ce l’avremmo fatta. Manca ancora poco ma l’accelerazione è stata ...

