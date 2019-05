liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "L'dalle Regioni delnon mi spaventa se non si dimentica, come richiama il presidente Mattarella, che la nostra è e deve essere una comunità coesa e solidale. Ne ho parlato molte volte con il presidente Toti, che sta facendo un grande lavoro, e

TV7Benevento : Autonomia: Musumeci, 'ok richiesta nord ma con perequazione'... - ParisiSonia : RT @blogsicilia: 'L'autonomia del Nord non ci spaventa', Musumeci chiede coesione e pari diritti - - MondoPalermo : “L’autonomia del Nord non ci spaventa”, Musumeci chiede coesione e pari diritti -