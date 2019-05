Auto | le 10 più costose al mondo

Auto : Mini Challenge. a Misano è sempre Sandrucci il più veloce : Auto: Mini Challenge: Nel diluvio di Misano e' sempre Gustavo Sandrucci (Maldarizzi Automotive by Melatini Racing) il più veloce del Mini Challenge

Auto - niente più documenti obbligatori. Perché sarebbe un problema : Nelle intenzioni pubblicizzate, sono «disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza». Ma nella sezione così intitolata delle proposte di modifica al Codice della strada - su...

Migranti - Autorizzato lo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori - più un uomo malato : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...

«Sono sul tratto di strada più brutto». Il messaggio audio del 15enne ucciso da un’Auto Il punto pericoloso per le bici : Il messaggio di Gabriele Raffa agli amici nel tardo pomeriggio del 5 maggio dimostra quanto fosse consapevole della pericolosità della strada, dove non esistono illuminazione e pista ciclabile: ma è l’unica via tra Casirate e Treviglio

Autostrade - il ministero blocca i pedaggi ma non per tutti. Da Intesa a Gavio c’è chi guadagnerà di più : Uno stop così deciso ai rincari autostradali non si era mai visto. Il ministro Danilo Toninelli, come promesso, ha azzerato gli aumenti 2019 sul 90% della rete. Ma nel restante 10 per cento di Autostrade autorizzate a ritoccare i pedaggi – che include pur sempre 11 concessionarie su 26 – ce ne sono diverse che fanno capo al blocco Gavio-Intesa Sanpaolo, infrastrutture sulle quali la Lega ha più di un interesse. Non se ne sono accorti ...

Auto in fiamme - agenti feriti - molotov (per una partita di pallone) : "Tensione sempre più alta" : Scontri a Roma prima della finale di Coppa Italia. Allarme Fp Cgil: "Il clima di tensione, che si è concretizzato nel...

Autonomia - Di Maio : “Chiedo un vertice da un mese ma dopo il caso Siri Salvini si è offeso e non se ne fanno più” : Nella conferenza stampa di presentazione del progetto di legge per togliere ai governatori regionali poteri di nomina dei direttori sanitari, Luigi Di Maio critica a campo aperto l’alleato di governo Matteo Salvini. “Siamo in piena emergenza corruzione e visto che nel ‘contratto di governo’ c’è l’Autonomia ma anche l’azione per togliere dalle mani della politica regionale le nomine della sanità, facciamo ...

Decreto sicurezza bis : più poteri al Viminale e multe a chi soccorre migranti disobbedendo alle Autorità : Più poteri al Viminale in materia di traffico marino, potere che verrebbe sottratto al ministero delle infrastrutture. è quanto prevede, secondo alcune indiscrezioni, un articolo del nuovo Decreto ...

Auto ecologiche : Anfia - con ecobonus aumento vetture ricaricabili. A Firenze e Trento più vendite : TORINO - L'ecobonus ha determinato un buon aumento delle vendite di Auto ricaricabili nel mese di aprile, 1.200 veicoli elettrici a batteria più 536 ibride plug-in, pari all'1% del mercato. Lo rende ...

Auto – Cinture di sicurezza : ecco perché il più vecchio dei sistemi di sicurezza è ancora il più valido : Alla faccia dei dispositivi elettronici più sofisticati le vecchie Cinture di sicurezza restano ancora il sistema più efficace per salvare vite umane in un incidente stradale Per fortuna, oggigiorno gli Automobilisti stanno prendendo sempre più coscienza di fronte al delicato argomento della sicurezza stradale, complice anche l’introduzione di nuove tecnologie di assistenza alla guida capaci di migliorare la sicurezza degli occupanti di un ...

Autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo europee o governo non c'è più' (2) : (AdnKronos) - Così, l'assessore veneto senza mezzi termini avverte il M5S: "Se non viene rispettato il contratto di governo, non c'è più governo. E il M5S deve capire che per la Lega l'Autonomia è una battaglia di civiltà ed è vitale. Ma non lo dico io, è quanto affermano tutti, dagli imprenditori a

Autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo europee o governo non c'è più' : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - "L'Autonomia sta nel contratto di governo, e siccome siamo tutti uomini di parola, noi della Lega abbiamo rispettato e rispettiamo la parte di contratto proposta dal M5s, così come devono fare loro. E quindi, dato che l'Autonomia sta nel contratto di governo, senza ques

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca. E il M5S : «Ora stop alle Autonomie» : ... l'indagine al presidente di Regione calabrese del Pd Oliviero per associazione a delinquere e corruzione, e ancora, l'inchiesta in Umbria, le condanne in Abruzzo e altro ci raccontano una politica ...

Ecco la più grande esposizione delle Auto di film e serie tv : Il direttore del Petersen automotive Museum di Los Angeles , Terry Karges, ha spiegato: "Abbiamo aperto la mostra 'Macchine da sogno di Hollywood', con le automobili dei film di scienza. Abbiamo 52 ...